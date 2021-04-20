 

Axios – посол США в России отправится на родину за консультациями

20.04.2021, 21:02, Новости дня
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Глава американской дипмиссии в РФ Джон Салливан на этой неделе отправится в США для встречи с новой администрацией, но в «ближайшие недели» вернётся в Москву, рассказал Axious официальный представитель в Госдепартаменте. Издание напоминает, что ранее Салливан отказался покинуть Россию после того, как Кремль «посоветовал» ему поехать в Вашингтон на консультацию.


Reuters

Посол США в РФ Джон Салливан на этой неделе уедет в Америку, однако «в ближайшие недели» возобновит свои обязанности в Москве, пишет Axious со ссылкой на источник в Госдепартаменте. За несколько часов до этого появилась информация о том, что Салливан отказался покидать Россию после того, как Кремль «посоветовал» ему отправиться на консультацию в Вашингтон.

«На этой неделе посол Салливан вернётся в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться, потому что он согласился продолжить занимать свой пост бессрочно», — рассказал изданию в понедельник официальный представитель Госдепа. По его словам, американский посол в РФ «вернётся в Россию в ближайшие недели».

В статье отмечается, что ещё многое остаётся неизвестным в связи с обстоятельствами, которые привели к такому решение. Российская сторона, возможно, не вынуждала Салливана покинуть страну, как она поступила на прошлой неделе в отношении 10 других американских дипломатов в ответ на санкции президента Байдена.

Как пишет Axious, глава Соединённых Штатов пытается урегулировать сложную и всё более опасную ситуацию с президентом Владимиром Путиным, который сосредотачивает войска на границах с Украиной. Хотя Байден объявил о санкциях в отношении России, он отказался посылать военные корабли в Чёрное море для сдерживания российской агрессии против Киева. В то же время Путин принял его приглашение принять в четверг участие в виртуальном саммите по климату. Вашингтон также рассматривает возможность провести в этом году переговоры между двумя лидерами.  



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