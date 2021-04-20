 

СБУ заблокировала масштабную схему хищения дизельного топлива в “Укрзалізниці”

20.04.2021, 21:00, Новости дня
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Оперативники спецслужбы установили, что незаконная схема действовала в большинстве структурных подразделений компании в течение длительного времени. Согласно заключению специалистов, убытки могут достигать десятков миллионов гривен.

“Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге. В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБУ совместно с представителями офиса безопасности “Укрзалізниці” выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала “Южная железная дорога”. Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности “Укрзалізниці” – руководителю ревизионной комиссии”, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы при передаче всей суммы неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

“Служба безопасности совместно с “Укрзалізницею” продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива”, – подчеркнули в СБУ.

Контекст:19 апреля “Укрзалізниця” сообщила, что имеет два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизтоплива, однако из-за отказа поставщиков отгружать горючее по договорам запаса топлива у компании хватит на четверо суток.
“Укрзалізниця” контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время”, – заявили в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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