 

“Наконец-то получил официальные диагнозы”. Небинарный ребенок Ефремова обнародовал медицинское заключение психиатра

20.04.2021, 21:00, Новости дня
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“Угадайте: у кого очень большая радость? А знаете почему?” – написал Сергей Ефремов перед публикацией фото справки.

Скриншот: sergey.aem / Instagram

“Я наконец-то получил официальные диагнозы”, – объяснил он.

В обнародованном заключении указано, что пациент 20 апреля консультировался с психиатром, после чего у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство аутистического спектра и биполярное аффективное расстройство.

Скриншот: sergey.aem / Instagram

Сергей Ефремов подчеркнул, что в России “все очень плохо с правильной диагностикой расстройств аутистического спектра”.

“Я обошел очень много врачей, чтобы получить свой диагноз. Часто люди представляют себе набор стереотипов, когда слышат про аутичных людей. Но на самом деле аутизм – не болезнь, а просто другое нейросостояние”, – резюмировал автор публикации.

Скриншот: sergey.aem / Instagram
Контекст:Анна Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года. 
В 2020 году она заявила, что идентифицирует себя как небинарную персону, и просила называть Аэм Тиллмари, обращаясь, как к мужчине.
В сентябре того же года дочь Ефремова в интервью YouTube-каналу “Между нами” заявила, что в 2011 году впервые рассказала отцу, что ей нравятся девушки. 
В марте 2021 года дочь актера написала, что теперь ее зовут Сергеем Ефремовым, и сообщила, что в будущем планирует пройти курс гормональной терапии, так как не хочет “оставаться девочкой”.
У Ефремова также есть сын Никита (1988) от филолога Аси Воробьевой, сын Николай (1991) от актрисы Евгении Добровольской, дочери Вера (2005), Надежда (2007), сын Борис (2010) от звукорежиссера Софьи Кругликовой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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