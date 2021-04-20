“Сексуальная богиня”, “Уже и без трусов”. Поклонники комментируют дефиле Ани Лорак на Мальдивах

Артистка позирует в кадре в зеленом платье с множественными разрезами.

“Океан внутри”, – подписала она публикацию.

“Уже и без трусов. Такое ощущение, что попала в какое-то болото и не может выбраться”, – написали в комментариях подписчики.

“Сексуальная богиня. Прямо огонь” – отреагировали на ролик фолловеры.

“Я только заметила, что без нижнего белья”, – прокомментировали поклонницы артистки.

“Там боди телесного цвета. Посмотрите хорошо”, – советуют пользователи сети.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

13 апреля 2021 года певица сообщила, что отправилась на Мальдивы. Во время отдыха артистка продемонстрировала несколько образов в купальниках.

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