“Сексуальная богиня”, “Уже и без трусов”. Поклонники комментируют дефиле Ани Лорак на Мальдивах
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Артистка позирует в кадре в зеленом платье с множественными разрезами.
“Океан внутри”, – подписала она публикацию.
“Уже и без трусов. Такое ощущение, что попала в какое-то болото и не может выбраться”, – написали в комментариях подписчики.
“Сексуальная богиня. Прямо огонь” – отреагировали на ролик фолловеры.
“Я только заметила, что без нижнего белья”, – прокомментировали поклонницы артистки.
“Там боди телесного цвета. Посмотрите хорошо”, – советуют пользователи сети.
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Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
13 апреля 2021 года певица сообщила, что отправилась на Мальдивы. Во время отдыха артистка продемонстрировала несколько образов в купальниках.
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