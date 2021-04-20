“Сепаратистские планы”. Все страны – члены УЕФА единогласно выступили против создания футбольной Суперлиги

Сообщается, что в ходе 45-го Конгресса УЕФА, который прошел 20 апреля, все 55 членских ассоциаций единогласно “осудили сепаратистские планы” и одобрили декларацию, которая строго осуждает так называемую Суперлигу.

“Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая Суперлига противоречит самой идее европейскости – идее единства, открытости, взаимопомощи и верховенства спортивных ценностей”, – говорится в сообщении.

Страны – члены УЕФА отмечают, что лучшие команды Европы, которые и решили создать Суперлигу, достигли успехов только благодаря европейской системе футбола, где “большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого”. “Предполагать, будто они имеют право “отделиться” и претендовать на наследие, построенное всеми вместе, – это оскорбление европейских ценностей с их стороны”, – заявили в ассоциации.

В связи с этим участники Конгресса намерены бороться против создания Суперлиги и противостоять ее введению.

“Мы будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол – это мы. Не они!” – заявили в УЕФА.

Выступая на Конгрессе, президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что клубы, “которые сегодня считают себя большими и неприкасаемыми”, должны помнить свои корни и понимать, что сегодняшним статусом европейских грандов они отчасти обязаны УЕФА.

Чеферин обратился с особым призывом к английским клубам, поддерживающим планы Суперлиги. “Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Но главное – что еще есть время передумать. Вернитесь. Опомнитесь. Сделайте это из уважения к англичанам, к родине футбола”, – заявил он.

Контекст:В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги – “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, – а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидается, что к Суперлиге присоединится еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

19 апреля член исполкома УЕФА, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер сообщил, что 23 апреля УЕФА на внеочередном заседании исполкома может исключить из Лиги чемпионов трех полуфиналистов турнира – “Челси”, “Манчестер Сити” и “Реал”.

Глава новосозданной Суперлиги Европы заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу.

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