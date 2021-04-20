Мнение: Вакцинный туризм, ФАС против Гугла и цензура в британских СМИ

1. Как мы с вами и предполагали, вакцинный туризм набирает обороты. Иностранцы теперь едут в Россию не только для того, чтобы дёшево вылечить зубы и прочие важные органы, но и чтобы привиться технологически продвинутой, безопасной, эффективной и надёжной вакциной, «Спутником V»:

https://russian.rt.com/inotv/2021-04-19/Spiegel-za-Sputnikom-i-obratno

Не доверяя обещаниям правительства вакцинировать всех желающих ещё до лета, некоторые немцы предпочитают купить вакцинный тур в Москву, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Первая группа из 50 человек уже прибыла в российскую столицу и получила свою дозу «Спутника V». По сообщению организующего такие поездки турагентства, у них уже сделано 600 бронирований.

В Германии многим немцам, как и 24-летнему Томасу Валлеру, пришлось бы ждать своей прививки от коронавируса ещё долгие месяцы — в России он смог сделать её сразу, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как сообщается в статье, Томас Валлер стал одним из первых участников вакцинного тура в Москву, организованного норвежской турфирмой: на выходные в российскую столицу приехали 50 немцев, чтобы привиться «Спутником V». <…>

Для 66-летней Фифи из Баден-Вюртемберга, не пожелавшей назвать свою фамилию, прививка от коронавируса — лишь приятный побочный эффект. В первую очередь она захотела приехать в Москву ради того, чтобы посетить Большой театр, где должен выступать оперный певец Пласидо Доминго. Кроме того, в России всё давно открылось снова — бары, рестораны, кинотеатры, магазины и спортивные клубы полны людей, как будто пандемия давно закончилась. <…>

Турпакет в Москву с вакцинацией «Спутником V» стоит €1999, сообщается в статье. В него входят два билета на самолёт туда и обратно с интервалом в три недели для того, чтобы сделать оба укола препаратом, три ночи в отеле с завтраком, трансфер, услуги переводчика и организованное получение визы. За прививку «Спутником V», которую можно также забронировать отдельно, надо доплатить ещё €300.

Евробюрократы тем временем продолжают оттягивать начало поставок «Спутника V» в ЕС. Репутация российской вакцины такова, что отказ от неё будет выглядеть циничным политически мотивированным шагом, из-за которого умрёт множество непривитых европейцев. Однако быстро разрешить «Спутник» власти ЕС тоже не могут, так как на фоне пропагандистской войны против России это будет выглядеть проигрышно:

https://lenta.ru/news/2021/04/20/ek/

…в ближайшие недели Европейское агентство по лекарственным средствам изучит досье препарата, после чего вынесет соответствующее решение. Именно это послужит первым шагом для поставок вакцины в Европу.

2. С цензурой на Ютубе начала бороться и российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС):

https://fas.gov.ru/news/31258

По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube

Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.

ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Несколько лет назад ФАС по заявлению Яндекса уже открывало дело против Гугла за безальтернативное навязывание собственных продуктов и подавление конкурентов:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Google_в_ФАС

Кончилось тем, что Гугл заплатил штраф в 438 миллионов рублей и обязался устранить нарушения (в частности, требовалось убрать запрет на предустановку конкурирующих приложений на Android):

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/11/689467-google-shtraf-fas

3. Джереми Кларксон, ведущий британской версии «Кто хочет стать миллионером?», а ранее также ведущий знаменитой автопередачи «Топ Гир», жалуется на вопиющую цензуру в британских СМИ:

https://lenta.ru/news/2021/04/13/censor_newspaper/

«Проблемой в этом замысле оказалась моя колонка. На прошлой неделе я написал отдельный абзац о том, как некоторые люди в этой стране не могут говорить на английском языке», — подчеркнул Кларксон. Он выразил уверенность, что фрагмент изменили лишь потому, что «это было бы глубоко оскорбительно для разношерстной и крайне эмоциональной публики из Хокстона (модный район в Лондоне — прим. «Ленты.ру»)».

При этом Кларксон заметил, что упоминание людей, живущих в Британии и совершенно не говорящих на английском, «это абсолютная правда и вполне приемлемое утверждение для его друзей». «В итоге все убрали. И значит кто-то бедный в редакции сидел над его или ее, или может их, ноутбуком, и заполнял фрагмент новым текстом, которым звучал будто мною написанный, но выражал определенно не мое мнение».

В России тоже много людей, не говорящих по-русски. Представители малых народов, затерявшиеся в отдалённых горах и тайге, туристы, гастарбайтеры, студенты по обмену. Вместе с тем все кассиры, водители маршруток и прочие инфраструктурные сотрудники, которых я когда-либо встречал в Петербурге, могли изъясняться на русском языке вполне сносно.