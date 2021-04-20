 

Куба подала заявку на вступление в НАТО

20.04.2021, 20:55, Разное
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Куба официально объявила о намерении вступить в НАТО. Соответствующее заявление было сделано после голосования Совета Министров Кубы, передаёт Havana 24.

На заседании, длившемся 8 часов, партийная верхушка страны приняла ряд важнейших государственных документов, главным из которых стала новая военная доктрина, декларирующая геополитический разворот Кубы от России и Китая к представителям капиталистического общества.

– Мы слишком медленно осознавали то, что было очевидным, но, как говорил великий Че Гевара, лучше поздно, чем никогда. Капиталистический мир намного прогрессивнее социалистического, а США прогрессивнее России. Были времена, когда у Кубы были хорошие отношения со Штатами. Почему бы нам их не вернуть? Важным шагом на этом пути станет наше вступление в НАТО. Сегодня мы не можем себя защитить с помощью старого советского оружия, а для закупок нового необходимо снять торговое эмбарго. Мы видим всю мощь Альянса сегодня и мы ей впечатлены. У нас уже есть хороший опыт сотрудничества с США в Гуантанамо. Думаю, Америка нам не откажет, – заявил во время выступления председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель.

Предложение кубинского лидера было поддержано всеми министрами, следствием чего стало их коллегиальное обращение в МВФ за траншем, при помощи которого вооружённые силы страны будут постепенно переходить на стандарты НАТО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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