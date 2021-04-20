Вейпы могут быть опаснее, чем ожидалось. И они могут помешать бросить курить



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Курительные системы, в которых табак не сгорает, а подвергается нагреванию, называют возможно менее опасной альтернативой обычным сигаретам. Такие ожидания связаны с тем, что при нагревании табака не вырабатываются некоторые токсины, образующиеся только при горении.

Недавние исследования показали, что альтернативный табак может влиять на функцию сосудов, тромбоциты, а также усиливать оксидативный стресс. Ученые считают, что это может способствовать появлению и прогрессированию атеросклероза и, в дальнейшем, болезней сердца.

Безопасность альтернативного табака может оказаться мифом

Группа итальянских исследователей провела первое независимое – не оплаченное табачной индустрией – сравнительное исследования влияния традиционных сигарет и альтернативного табака на здоровье сосудов.

Авторы первого исследования сравнили эндотелиальную функцию, оксидативный стресс и активацию тромбоцитов у 20 некурящих людей, 20 «обычных» курильщиков и 20 людей, использующих системы нагревания табака. Стаж курения участников был в среднем 2,5 лет по 13 сигарет в день. Пользователи альтернативного табака потребляли в среднем 11 табачных стиков в день в течение 5 лет.

Эндотелиальная дисфункция – нарушение нормальной работы внутренней оболочки кровеносных сосудов. Она перестает эффективно поддерживать тонус сосудов и контролировать оксидативный стресс. Ее появление способствует развитию атеросклероза.

Оксидативный стресс – повреждение клеток активными формами кислорода. Происходит, когда организм не справляется с их быстрым обезвреживанием.

Активация тромбоцитов – начальное событие в свертывании крови и образовании тромбов. Ее увеличение утверждает о риске сердечно-сосудистых болезней.

Исследование показало, что (по сравнению с некурящими) у людей, которые долго пользовались альтернативным табаком, эндотелиальная функция была хуже, у них были выше показатели оксидативного стресса и активации тромбоцитов. Существенного отличия в этих показателях у «двух видов курильщиков» ученые не обнаружили.

Ученые подчеркивают, что исследование было небольшим и наблюдательным. Такое исследование не может дать точный ответ, что стало причиной обнаруженных патологий, поскольку на людей могли действовать дополнительные факторы. В выводах авторы написали:

«Если эти данные будут подтверждены в других крупных исследованиях, то они могут стать доказательствами, которые должны отвадить некурящих от использования альтернативного табака и стимулировать курящих отказываться от этой привычки».

Альтернативный табак мешал бросить курить

Участникам второго исследования, которые курили обычные сигареты или использовали системы нагревания табака (часть из них были «смешанными пользователями»), предложили пройти программу, помогающую бросить курить.

В программе, которая длилась с ноября 2018 по апрель 2019 года, участвовали 158 сотрудников одной компании. Она включала лечение варениклином или заместительной никотиновой терапией, консультации и информационную поддержку.

К августу 2019 года полностью отказаться от табака смогли 29% участников исследования. Те, кто пользовался фармакологическими методами лечения зависимости, бросали курить в три раза чаще, чем те, кто не делал этого. Участники исследования, которые пользовались системами нагревания табака, бросали курить на 23% реже, чем те, кто купил только сигареты.

Это исследование тоже было наблюдательным, ученые отмечают, что его результаты следует проверить в более крупных работах.

Авторы подчеркивают, что участники исследования, пользовавшиеся системами нагревания табака, выбрали их, потому что считали более безопасными.

«Учитывая, что системы для нагревания табака затрудняют отказ от курения, не представляя никаких полезных эффектов для здоровья, их не следует рекомендовать ни для каких целей», считают ученые.