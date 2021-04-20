 

Дмитрию Тарасову пришлось веселиться в клубе под песню экс-супруги Ольги Бузовой

20.04.2021, 20:50, Разное
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Дмитрий Тарасов недавно провел время в одном из московских клубов. Его приятель Михаил Литвин показал в своем микроблоге Instagram в разделе сторис, как их компания веселится под песню экс-супруги футболиста Ольги Бузовой.
В зале ночного клуба звучала композиция «Мало половин», под которую друзья спортсмена устроили настоящую импровизацию. Сам Дмитрий Тарасов сидел рядом с ними и оставался совершенно беспристрастен в то время, как блогер издевался и строил гримасы. Пользователи, которые увидели данный ролик в Сети, удивились железной выдержке футболиста. Некоторые написали, что с такими злобными приятелями и «врагов не надо». Также многие сошлись на том, что Дмитрия Тарасова воспринимают только как «бывшего Бузовой», а не отдельную личность.

С экс-ведущей «ДОМа-2» спортсмен расстался в 2016 году. Слухи о том, что у пары не все в порядке в отношениях, появились после того, как Дмитрия Тарасова увидели в компании модели Анастасии Костенко. Роман перерос в серьезные чувства, поэтому любвеобильный футболист развелся с Ольгой Бузовой и женился в третий раз. На данный момент он с супругой воспитывает двух дочерей-погодок.



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