 

Психологи рассказали о влиянии театра на убеждения людей

20.04.2021, 20:48, Новости дня
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Группа ученых обнаружила, что посещение театра может изменить социально-политические убеждения человека, а также сделать его эмпатичнее.

Авторами исследовательской работы стали психологи из Кембриджа, Университетов Южной Калифорнии и Стэнфорда. Они хотели выяснить, как посещение театра влияет на убеждения людей, уровень их эмпатии и на желание заниматься благотворительностью. А данной работе приняли участие 1622 театрала, которые посещали театры и присутствовали на выбранных специалистами пьесах. Добровольцы должны были заполнять анкеты до начала спектакля и после его окончания.

Анализ ответов театралов показал психологам, что посещение театра меняет людей, в частности их отношение к социально-политическим вопросам, которые поднимаются в постановках. Также театр делает людей эмпатичнее и побуждает их заниматься благотворительностью.  



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