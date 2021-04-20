Мнение: Драка негра и тевтона



Будущий зеленый канцлер Германии

И кстати, про Меркель. Одна из сегодняшних “новостей дня” – Меркель выступила с очередным заявлением на тему “Строительство Северного потока-2 должно быть завершено”. Сравним для смеха эти две цитаты:

“Меркель заявила о необходимости завершения “Северного потока 2″ вопреки санкциям США”

Меркель: Германия приняла решение в пользу “Северного потока — 2”

Первая – от 1 июля 2020 года. Вторая – сегодняшняя. Найдите, как говорится, 10 различий.

По сути, уже два года мы наблюдаем самую натуральную ДРАКУ, в которой Газпром и Россия – не более чем те самые холопы, у которых “чубы трещат”, пока их “паны дерутся”. США со страшной силой давит… но не на Газпром и Путина, как сдуру верят наши “борцы с режимом” – а на Меркель и Германию, всячески пытаясь выкрутить им руки и заставить отказаться от СП. Меркель – главная заноза в заднице у Штатов, причем, что любопытно, что у Штатов “трамповских”, что у нынешних “байденовских”. США изо всех сил суют палки в колеса Газпрому – который всего лишь тянет трубу (единственное, на что он способен, да и то не вполне, как видим).

По идее, если бы имелась так называемая “атлантическая солидарность”, американцам вовсе не надо было бы бегать с крючкотворами наперевес по миру за каждой мелкой страховой компанией, требуя, чтобы они ни в коем случае не страховали мелкие судна-трубоукладчики; достаточно было бы поднять трубку, попросить “парнера по НАТО” Германию отказаться от богопротивного газа из России – и дело в шляпе. Куда бы тянул Газпром свой “поток”, если бы Германия отказалась принимать? Проблема бы рассосалась сама собой. Но немцы стоят насмерть – и именно в этом главный прикол. Еще раз эту фразу от 1 июля: “Меркель заявила о необходимости завершения “Северного потока 2″ вопреки санкциям США” – каково?! Да она – карбонарий!

Причем если в июле прошлого года это еще можно было истолковать как “яркий протест” в лицо непрогрессивному белому расисту-супремасисту Трампу (и это очень утешало нашу скорбную умом прогрессивную общественность) – то ведь сейчас она повторила почти то же самое, но уже любимцу всего прогрессивного человечества, маразматическому дедушке Морозу Байдену! Как так?! Это ведь раскол! Неужели Путин и Меркель тоже купил? “Так-так-так”, – нехорошо прищуривается сторонник Свободного Мира…

Думаю, не зря сегодня же СМИ выкатили “нового претендента на пост канцлера Германии”, некую гимнастку Бербок, от тамошней “Партии Зеленых”. Феноменально, кстати, уже то, что “Зеленые” в Германии реально претендуют на победу в выборах – при том, что это именно ТА ПАРТИЯ, которая больше всего топит за вечные маски, локдауны и закрытия всего и вся. Ну и заодно – за отказ от Северного Потока, конечно же.

Это к вопросу про “народ”, “почему они на Западе не протестуют”. Если “зеленые” победят – это значит, что сам народ и проголосует за локдауны и респираторы форева. Однако я был бы только рад этому: меня все-таки как-то неприятно потрясает, что немцы ТАК топят за СП-2 – вплоть до прямой конфронтации со своим сюзереном США. Такая отчаянность говорит о том, что у них по нашему газу – какие-то совсем сказочные условия. За бесплатно, что ли, им Путин договорился его поставлять?!

Нет-нет, нафиг-нафиг. Долой СП-2. Если в итоге американцы все-таки сковырнут Меркель и поставят немцам полоумную “зеленую”, которая у них там станет целыми днями бить в бубны и развивать гендерную толерантность с питанием от “энергии солнца и ветра” – значит, так тому и быть.

Все, что ни делается, все к лучшему.