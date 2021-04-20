Мнение: Подведение некоторых итогов и анонс нового теста

Завтра, 21-го апреля, в районе 12-00 по Москве будут продаваться места на новое тестирование.

Тестирование состоится в это воскресенье, 25-го апреля.

Это 24-е тестирование, последнее в этом цикле.

Тестирования по системе Психоалхимия обязательно будут еще, но когда и в каком виде, я пока сказать не могу. Скорее всего в ближайшее время я предложу другие виды обучения, чтобы улучшить результаты следующих тестирований.

На сегодняшний день мы имеем кое-какие промежуточные результаты. Я их сформулирую после тестирования.

Я решила не выбирать нескольких человек для аттестации, как хотела прежде. Таких людей могло бы получиться два или три. Поэтому аттестаты за первый цикл тестирований получат все, у кого наберется достаточное количество сертификатов. Сколько именно, я озвучу, когда подведу итоги. В спорных случаях я буду руководствоваться полезностью человека в качестве комментатора блога.

В аттестате будет указано, что человек проходил мои тестирования и получил сертификаты за такие-то тесты, по таким-то темам.

Аттестат не даст право консультировать по моей системе, но покажет, что человек, получивший аттестат, разобрался в азах системы лучше других.

В ленте последнее время я часто вижу ссылки на “психологов”, которые обещают “превратить в мага”, “научить алхимии за один марафон”, “сделать мастера алхимии за пять лекций” и даже “быстро посвятить в секреты рыбалки”. Всем, кому хочется стать специалистом побыстрей, могут обращаться туда.

Наш прогресс куда скромней, но на сегодняшний день я могу сказать, что самые активные читатели блога научились видеть и различать самые большие баги, то есть системные выходы за границы. Короны вы видите тоже достаточно хорошо и самые большие смещения локуса. С фокусом сложней, сложно отслеживать динамику СЗ и учитывать изменения. Очень сложная тема – ОЗ, много путаницы с позициями в поле, с верхом и низом. И самое туманное из всего, что мы пытаемся изучать – рыбацкие инструменты. Пыточные куда понятней, и это естественно. Можно сказать, что самые азы активные читатели, комментаторы и участники тестов освоили. И это уже хорошо.

Что это дает в практическом отношении?

Для собственной жизни это означает формирование границ, хотя бы пунктирных, рыбьих. Чем лучше ваши границы, тем сильней ваша эмпатия, тем эффективней ваше общение. В работе это дает рост карьеры, в личных отношениях позволяет выйти из дефолта и дисбаланса в баланс.

Надо помнить, что границы среднего большинства очень плохие. Поэтому когда ваши границы становятся лучше, вы получаете преимущество во всех ресурсах. Не огорчайтесь, если вам пока далеко до рыбаков. Большинству и до рыб неблизко.

Очень смешно и глупо выглядят коучи-рапаны, предлагающие обучать алхимии и магии. Хотя моя система и называется Психоалхимия, надо учитывать, что наша алхимическая цель подобна звезде. Звезда может быть путеводной, может показывать направление пути, радовать сердце и вдохновлять, но нельзя обольщаться и думать, что до звезды рукой подать.

Маг – это уровень, превышающий уровень рыбака. Это человек, который очень хорошо видит процессы в поле и может использовать их практически. На взгляд рапана магия – это “все из ничего”, поэтому рапаны то не верят ни в какую магию, если у них есть здравый смысл, то верят в доступность магии для всех. На самом деле, магия существует, но она не доступна ни рапанам, ни рыбам, ни даже нерыбам, разве что в форме инсайта. Для рыбаков магия уже доступней, однако им предстоит работать, чтобы зайти на следующую ступень.

Магия – это сознательный быстрый рост ОЗ.

Мы говорили, что сознательный быстрый рост СЗ – это рыбалка. Вот магия – это быстрый сознательный рост ОЗ.

Сознательный, значительный, быстрый успех в любом ресурсе – это уровень магии.

По большому счету, все, кто предлагают научить магии, именно это имеют в виду. Они обещают научить направлять к себе денежный поток, славу, любовь и прочие блага.

Но способы достижения этого видят так, как маленькие дети в песочнице представляют себе пир горой. Налепить куличиков из песка и угощать друг друга из совочков.

Сколько бы такие “маги” ни клялись, что умеют “договариваться с полем” и знают “секреты алхимии”, их куличики не превратятся в пирожные.

Любой путь наверх подобен лестнице. И если вы не преодолели первую и вторую ступеньку, вы не можете оказаться на третьей или пятой.

Эволюция от рапана до мага выглядит примерно так.

1. Рапан – человек, который не видит границ в упор, поэтому представляет себя то огромным, то ничтожным, все время проецирует свои желания на других и путает свои и чужие запросы, поэтому границы людей от рапана закрыты.

2. Рыба – человек, который видит границы местами, поэтому старается осознать свои реальные возможности, избегает слияния, пытается отличать свои и чужие запросы. Границы людей для рыбы бывают уже приоткрыты.

3. Нерыба – человек, который видит границы почти всегда, более-менее осознает свои реальные возможности, отделяет границы, отличает свои и чужие запросы, поэтому границы людей для нерыбы чаще всего открыты.

4. Рыбак – человек, который видит границы всегда, очень точно осознает свои размеры и возможности, поэтому его запросы адекватны и вложения полезны. Границы людей для рыбака всегда открыты или даже распахнуты.

5. Маг – человек, который видит картину поля шире, чем рыбак, поэтому видит запросы людей в перспективе, представляет себе динамику любого процесса и условия ее. Благодаря этому его влияние на поле очень большое и с точки зрения обычного человека (рапана или рыбы) его возможности выглядят волшебством. Они и есть волшебство относительно привычного уровня.

Представляете, что делают рапаны, вообразив себя магами?

Они пытаются упразднить все этапы развития и из грязи взлететь в князи.

Из летательных инструментов у них только собственная фантазия, достаточно убогая, как можем видеть в письмах рапанов. В примитивных фантазиях рапана он всегда сидит на троне, а остальные люди кружат вокруг него как лошадки в карусели.

Вот когда рапан влюбляется в какую-то звезду и решает силой воображения ее притянуть, он что делает? Садится на задницу и начинает представлять эту звезду влюбленной в себя, представляет, что он делает с ней и так, и сяк.

Представьте себе, что избранница или избранник такого рапана не кто-нибудь, а вы. И вот ваша воля оказывается подавлена его визуализацией и вы, как покорная овца, бредете к этому рапану, чтобы послушно исполнять его хочу.

Рапаны, воображающие себя магами, рассчитывают, что другие люди станут их рабами, просто понесут им свои деньги, свою любовь, свое участие, не получая в ответ ничего хорошего.

И вот это называется у рапанов “исполнение желаний”. Якобы есть какая-то Вселенная, которая им все даст из своего большого кармана, якобы им не из социума, не от людей им все это придет: деньги, признание, любовь, а с неба. А на самом деле за обезличенным “Вселенная” претензии на власть над реальными людьми, над конкретными, близкими, окружающими.

Чтобы получить влияние над людьми, надо быть этим людям полезным, надо стать для этих людей тем, с кем связан их собственный прогресс, их собственное удовольствие.

Только тогда люди развернутся к вам и откроют свои границы. Иным путем получить влияние нельзя.

Поэтому мы продолжим изучать тему корон, багов, пыточных инструментов, чтобы избавляться от дряни.

Я буду пробовать менять подход, чтобы делать это эффективней.

И параллельно будем изучать рыбалку. Рыбалка – это зона дальнейшего развития. Пока границы не станут нормальными, ни о какой рыбалке нельзя говорить всерьез. Но понемногу рассматривать это мы можем. Тем более, что нерыбы среди читателей все-таки есть и их постепенно становится больше. А для нерыб рыбалка – уже актуальная тема.

Магии и алхимии мы можем касаться только слегка, осознавая, насколько это пока недоступный уровень.

Без такого уважения касаться этой темы опасно для здоровья и жизни.

Новый тест будет посвящен теме коучинга.

Он будет построен на материалах нового сезона фотосериала “Разморозка”.

Вы увидите 12 примеров коучинга, когда один герой помогает другому эффективно действовать в отношениях.

Это будут старые герои сериала и новые.

Некоторые коучи будут учить рыбалке, другие “рыбалке”. Среди 12 коучей будут комичные персонажи, будут сомнительные, но своеобразные и будут по-настоящему влиятельные коучи. Будет показана эволюция коучинга от рапанов до рыбаков. Будет описан механизм влияния.

В 12 заданиях нужно будет, как всегда, выбрать правильный вариант ответа на вопрос, что и как делает конкретный коуч.

Это символический тест, завершающий цикл, на котором участники получат общее представление, каким образом хорошие коучи меняют установки и поведение людей и в чем основные ошибки плохих коучей.

Готовы к новому тесту, новому сезону, к завершению цикла и переходу на новый уровень?