 

Активисты Black Lives Matter вышли на улицы европейских столиц с портретами президента Чада

20.04.2021, 20:35, Разное
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Более 800 тыс. сторонников движения BLM вышли на улицы Лондона, Парижа, Рима и Мадрида с портретами погибшего президента Чада Идриса Деби.

Демонстранты вспоминают его многолетнее мирное правление и необычайную популярность в народе: Деби находился на посту с 1990 года и выигрывал выборы с 79% голосов избирателей.

– Убивать чернокожих президентов недопустимо. Это любимые народы лидеры, которые десятилетиями выигрывают демократические выборы с разгромным счётом. Такие высокие результаты на выборах говорят о глубокой любви народа к этому славному лидеру, – заявил вице-мэр Рима Антонио Лумумба Пьяцци.

– Эта смерть стала настоящим ударом для всех нас. Убивать демократических лидеров суверенных стран недопустимо. Тем более в такой праздничный день. Идрис Деби был ещё полон сил и мог бы править ещё много лет, если бы не эта трагедия. Жизни всех чернокожих имеют значение, особенно чернокожих президентов, – считает жительница Парижа Фатима Ларошфуко.

– Не знаю, что сказать. Я отменил празднование собственного дня рождения и объявил траур. Жизни чёрных важны. Покойся с миром, брат, – написал в Instagram муниципальный депутат из Намибии Адольф Гитлер Уунона.

С соболезнованием также выступили представители Европарламента, прервав ради этого заседание, посвящённое введению новых санкций против Александра Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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