 

Бесполая подружка Дима – Личное мнение

20.04.2021, 20:32, Разное
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Бывший Полинки Гагариной — глупый плакса Дмитрий Исхаков — принял участие в круглом столе, темой которого стали месячные и походы к гинекологу.


Фото: Соцсети

  В компании шести страшных бабищ Дима обсудил прокладки.

Вот что у него в башке? Навоз? Ссаный синтепон? Использованная прокладка вместо мозга?  

Какой вменяемый мужик будет с бабами обсуждать их менструации и гинекологию?

Пока Полинка крутит спиной, плавно перетекающей в ноги, на Мальдвивах, её брошенка Дима постит стишки и на серьёзных щах обсуждает с бабами их месячные.


Фото: Соцсети

Если Дима будет продолжать в том же духе, то месячные скоро начнутся у него самого. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля истины.  

Истина заключается в том, что ни одной нормальной бабе не нужен мужик-девочка. Хочешь быть сентиментальным плаксой, разбирающейся в месячных лучше, чем в спорткарах, — будь готов к тому, что в глазах женщин ты — что-то вроде евнуха. Ну, или бесполой подружки.

Я не топлю за то, чтобы все мужчины были одинаковыми брутальными мачо: грубоватыми, эмоционально тупыми и сексуально озабоченными. Но Дима Исхаков — это тоже перебор.  

Мужчина, который уже превратил себя в посмешище, жалко цепляясь за бывшую, теперь пытается пролезть в светскую тусовочку, и на своём пути туда не гнушается ничем.  

И микрофлору влагалища обсудит, и выделения, и кровь, простите, из писи.  

Тьфу, а не мужик. Чуть не вырвало.  

А вас? Нравятся сентиментальные мужчины, хорошо разбирающиеся в месячных?

А чо так? Хорошая же подружка, пусть и бородатая!

Источник: Лена Миро



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