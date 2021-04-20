 

Мнение: Гибель вождя

20.04.2021, 20:18, Разное
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Убит президент Чада Идрис Деби. Причина банальна – некоторая часть населения на севере страны была недовольной тридцатилетним правлением очередного великого кормчего и подняла восстание.

Буквально только что завершились очередные президентские выборы, где Отец и Вседержитель чадского народа убедительно победил с разгромным счетом. Что, собственно, и послужило причиной восстания.

Президент лично убыл подавлять бунт, но пал в бою.

Диктатор – нервная и очень рискованная профессия. То тебя из канализационной трубы достанут, то пристрелят как собаку. Но почему-то желающих побыть немножечко фюрерами не убывает.

Источник: Эль Мюрид



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