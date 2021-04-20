Наталья Водянова, Светлана Бондарчук и другие на вечеринке в Москве

Начало недели в столице оказалось богатым на светские мероприятия. Одним из них была вечеринке журнала Vogue по случаю запуска приложения Vogue Travel, посвященного путешествиям. Мероприятие посетили Ксения Соловьева, Елена Летучая, Артем Королев, Светлана Бондарчук, Полина Киценко, Наталья Османн, Самира Мустафаева, Полина Аскери, Антон Лаврентьев, Алина Астровская и другие.

После вступительной речи главного редактора глянцевого издания Ксении Соловьевой слово взяли Наталья Водянова и Михаил Зыгарь. Они рассказали о своем новом документальном сериала “Русские каникулы”. Эксклюзивное документальное тревел-шоу покажет Россию глазами детей Натальи Водяновой. Подробнее о проекте Наталья и Михаил рассказали в специальном интервью для приложения журнала.

Светлана Бондарчук Наталья Водянова Полина Аскери

Напомним, съемки проекта начались зимой прошлого года. Идея его создания принадлежит Наталье Водяновой, а воплощать в жизнь его взялись Михаил Зыгарь, выступивший в роли продюсера и шоураннера, и Нателла Крапивина в качестве сопродюсера. Телеведущей станет, конечно же, сама Водянова, но не одна, а вместе со своими старшими детьми – 18-летним Лукасом, 13-летним Виктором и 14-летней Невой.

Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям “Обнаженные сердца”, когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми, и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну, – комментировала проект Наталья Водянова.

“Русские каникулы” – это документальный сериал о том, как Наталья Водянова возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через кавказские горы, а затем отправится на русский Север.

Мои дети понимают, что они русские, но при этом они не знают, что это значит. И мне пришла в голову идея, а Михаил её поддержал – снять документальный сериал, где я показываю Россию, которую я знаю. И глазами детей мы покажем её миллионам зрителей, – рассказала Наталья в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале.

Антон Лаврентьев и Алина Астровская Михаил Зыгарь Елена Летучая Артем Королев Наталья Османн Ксения Соловьева Полина Аскери Михаил Зыгарь и Наталья Водянова Наталья Османн и Самира Мустафаева