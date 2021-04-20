Мнение: Профессиональная деформация

Заветам Дмитриева и "Мемориала" верны.

Чертановский суд Москвы заключил под стражу доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова по обвинению в педофилии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ракову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановление не было обжаловано и вступило в силу", – сказала собеседница агентства.

Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2013 года обвиняемый вел переписку с малолетними в интернете. Раков по видеосвязи совершил развратные действия сексуального характера в отношении двух малолетних. Также фигурант присылал им интимные фотографии. Дети побоялись рассказать о произошедшем родителям, поэтому о данных событиях стало известно лишь спустя продолжительное время.

Согласно информации на официальном сайте ВШЭ, Алексей Раков является кандидатом исторических наук, доцентом факультета экономики. Его научная специализация – социально-экономическая история Советского Союза. ТАСС пока не располагает комментариями защиты обвиняемого.

https://tass.ru/proisshestviya/11193479 – цинк

А угадайте, чем же занимался Раков в "социально-политичесокй истории Советского Союза"?

Правильно, разоблачал "преступления сталинского режима".

Общий преподавательский стаж Алексей Ракова составляет 17 лет, с 2011 года он преподает НИУ «Высшая школа экономики».

Степень кандидата исторических наук была присвоена Ракову в 2008 году, тема его диссертации — «Раскулачивание крестьян Южного Урала (1930-1934 гг.)»

В Высшей школе экономики подозреваемый в педофилии был на хорошем счету. С 2013 по 2020 годы он ежегодно признавался лучшим преподавателем, а в 2018 году стал лауреатом премии «Золотая Вышка» в номинации «Успех педагога».

По версии следствия, свободное от работы время Раков проводил в сети, заводя интернет-знакомства с девочками в возрасте от 8 до 12 лет — под ником «Атлет» совращал малолеток.

«Это был один из самых настойчивых интернет-извращенцев, который много лет день за днем атаковал несовершеннолетних пользователей, предлагая свои сексуальные услуги. Объяснял, что секс с малолетними у него — ежедневное развлечение», — приводит НТВ слова интернет-расследователя Леонида Армера.

Сомнительные «игры» продолжались на протяжении многих лет, но получить доказательства удалось только сейчас.

Среди своих профессиональных интересов доцент указывал историю репрессий. Многие его работы, а также выступления в СМИ были связаны именно с этой темой.

Например, в 2018 году Раков дал интервью порталу Lenta.ru, которое вышло под заголовком «Советская власть угробила деревню».

«Ведь он (Сталин — прим.АиФ.ru) был малообразованным человеком, и когда в 1920-е годы на заседаниях Политбюро обсуждались какие-либо стратегические вопросы, то он мало что в них понимал, — утверждал кандидат исторических наук, — Сталин явно боялся крестьянства и силы его сопротивления. Ведь именно благодаря союзу с крестьянством большевикам удалось победить в Гражданской войне. Но Сталин поступил иначе — он просто решил сломить хребет деревне. Крестьяне боролись отчаянно… Но Сталина это не останавливало — у него вообще было мировоззрение типичного уголовника, для которого ничего не стоило для решения своих проблем кого-нибудь ограбить… Результатом коллективизации стал необратимый развал советского сельского хозяйства и уничтожение прослойки предприимчивых и толковых крестьян-единоличников. Крестьян загнали в неэффективные убыточные колхозы и совхозы, обложив их непомерными налогами».

На своей странице в Facebook Раков так прокомментировал реакцию интернет-аудиторию на интервью: «Судя по количеству троллей, интервью удалось».

Излюбленную тему историк не оставлял никогда. Например, в марте 2021 года Раков прочитал лекцию «Деревню опустошают»: сталинская коллективизация и «раскулачивание» на Урале в 1930-х годах«.

https://aif.ru/society/law/atlant_raspravil_plechi_sotrudnik_vshe_obvinyaetsya_v_sovrashchenii_maloletnih – цинк

Очередной борец со сталинизмом оказался педофилом, да что ж такое-то, что за профессиональная деформация.

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