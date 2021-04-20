Шевченко: Исполнительный директор МВФ заверил, что НБУ может рассчитывать на его поддержку

По словам Шевченко, накануне он встретился с Гилберсом и его заместителем Владиславом Рашкованом.

Стороны обсудили восстановление экономики Украины на фоне усиления карантина и стратегические цели деятельности Национального банка – “экологизацию финансовой системы”, поддержку устойчивого финансирования и “зеленой” экономики.

“С МВФ у нас отсутствуют разногласия в работе по достижению SLA (соглашение об уровне обслуживания. – “ГОРДОН”) и дальнейшем сотрудничестве над совершенствованием законодательства. Господин Гилберс заверил, что НБУ может рассчитывать на его поддержку”, – отметил Шевченко.

https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/2842892439294446

Контекст:Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия МВФ начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля официальный представитель Фонда Джерри Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия.

Программа МВФ остается “базовым сценарием” для Украины, так как у страны нет возможности получить доходы из другого источника, говорил министр финансов Украины Сергей Марченко в конце марта. По его словам, Украине “уже некомфортно” без денег МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорил в начале апреля, что Киев рассчитывает на два транша от МВФ, но процесс переговоров будет длительным.

Советник президента Олег Устенко в апреле заявлял, что Украина рассчитывает на первый пересмотр программы сотрудничества с МВФ, который состоится до июля 2021 года, в таком случае очередной транш может быть выделен до сентября.

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