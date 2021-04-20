Навальный: Мной сейчас можно пугать детей, отказывающихся есть

“Увидели бы сейчас меня – посмеялись. Ходит, пошатываясь, скелет по камере… Мною сейчас правда можно пугать детей, отказывающихся есть. “Машенька, если не будешь есть кашу, то станешь как этот дядя с огромными ушами, обтянутым кожей черепом и ввалившимися глазами”, – “Нет, мама! Нет! Я все съем и попрошу добавки!”, – с иронией описал свой вид Навальный.

Он сообщил, что в выходные, после перевода в больницу, ему было “плоховато”.

“Меня госпитализировали в тюремную больницу при другом лагере. А это многочасовой обыск. Потом этап – трясешься в железной коробке. Потом снова обыск. Разуйтесь, присядьте, покажите стопы, откройте рот”, – описал он.

В то же время, политик подчеркнул, что даже в колонии есть моменты, “когда и радуешься, и смеешься”. Так, он отметил момент, когда накануне вечером к нему “буквально на 5 минут” попал адвокат и рассказал о поддержке.

“А посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После “Новичка” и калий не страшен”, – написал Навальный.

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Адвокат политика Вадим Кобзев рассказал в Twitter, что в день госпитализации, 18 апреля, Навальному “с четвертого раза” сделали капельницу с глюкозой. Адвокат отметил, что политик находится “в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима”.

“Три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках. На этом “лечебные процедуры” ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову”, – заявил он.

Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать ещё одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках.

— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 20, 2021

Анастасия Васильева, лидер “Альянса врачей”, сообщила, что сегодня вновь пыталась попасть к Навальному – ей и еще троим врачам было сказано приехать в колонию к 8 утра. Однако внутрь никого не пустили.

Таким же составом докторов приехали к ИК-3, так как вчера при звонке с просьбой осмотреть пациента нам было сказано приезжать с паспортами с 8 утра. Не пускают.

— Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 20, 2021

Нас не пустили.

Ждали с 9 утра.

Морочили голову врачам, кормили надеждами, доктора отменили приемы. Жуткое неуважение и издевательство над врачами, явная угроза жизни и здоровья Алексея.

Такое может быть только в России. Только при такой власти.

— Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 20, 2021

Контекст:Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального 25 марта, рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена. Жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа еще в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

5 апреля Навальный сообщил, что у него сильный кашель и температура 38,1, а в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом.

12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см. 16 апреля политик сообщил, что в колонии ему угрожают смирительной рубашкой и принудительным кормлением.

17 апреля врачи оппозиционера Анастасия Васильева и Ярослав Ашихмин заявили о критическом состоянии здоровья пациента. По их данным, уровень калия в сыворотке крови Навального настолько высокий, что политик может умереть в любой момент. На следующий день медики сообщили, что пытались попасть в колонию, но их не пустили.

19 апреля в УФСИН РФ по Владимирской области сообщили, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3.

Соратники Навального призвали россиян выйти на центральные площади своих городов 21 апреля в 19.00. Акцию объявили глава сети штабов Навального Леонид Волков и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

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