Чехия отказалась от намерений приобрести российскую вакцину “Спутник V”

20 апреля Гамачек должен был посетить Москву для обсуждения поставок “Спутника V” в Чехию. Об этом он сообщил еще 14 апреля в своем Twitter.

“Мы ищем вакцины по всему миру. Мы готовы покупать AstraZenec из Дании. В понедельник вылетаю в Москву, где хочу организовать возможные поставки Sputnik V после его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам”, – писал он.

Sháníme vakcíny po celém sv * t * . Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pond * lí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat p * ípadné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou.

— Jan Hamá * ek (@jhamacek) April 14, 2021

Однако 17 апреля он сообщил, что не сможет приехать Москву из-за необходимости участвовать в заседании чешского правительства 20 апреля. А уже на следующий день Чехия объявила о высылке российских дипломатов.

K mé plánované cest * do Moskvy – v * era jsme se s panem premiérem dohodli, * e je nutná má ú * ast na pond * lním jednání vlády.

— Jan Hamá * ek (@jhamacek) April 17, 2021

18 апреля Гамачек заявил изданию Denik N, что его визит в Москву с самого начала был “маневром прикрытия”, чтобы скрыть подготовку к высылке сотрудников посольства России в Чехии. Он сообщил, что заранее знал, что в Россию не полетит.

19 апреля на пресс-конференции Гамачек отметил, что сейчас дискуссий по поводу закупок российской вакцины власти Чехии не ведут. По его мнению, Чехия должна сосредоточиться на вакцинах, которые одобрило Европейское агентство агентство лекарственных средств – российского “Спутника V” среди них нет.

Контекст:Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 12 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 60 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

—