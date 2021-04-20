Кулеба обсудил с главой МИД Хорватии наращивание РФ войск у границ с Украиной

Кулеба проинформировал Радмана об обострении Россией ситуации у границ с Украиной и на временно-оккупированных украинских территориях.

“Министры согласились, что агрессивные действия РФ создают угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы. Гордан Грлич Радман заверил в непоколебимой поддержке Хорватией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Он также высоко оценил взвешенную позицию нашего государства в сложившейся ситуации”, – заявили в пресс-службе.

Украинский и хорватский министры обсудили шаги, которые могут быть предприняты как на двустороннем уровне, так и на уровне Евросоюза для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Также Кулеба и Радман обсудили саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа. Хорватский министр принял приглашение Кулебы посетить Украину в этом году.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

После аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе в 2014 году США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели санкции против России. Санкционные пакеты неоднократно расширялись и продлевались.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

19 апреля главы МИД стран ЕС провели видеоконференцию, одной из тем которой была ситуация в Украине. Также состоялся неформальный обмен мнениями с Кулебой. Украинский министр предложил ЕС пошаговый план действий для сдерживания Москвы, который предполагает разработку нового пакета секторальных санкций и его введение в случае эскалации ситуации. По словам главы украинской дипломатии, персональных санкций уже недостаточно.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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