Суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре описания Майдана в учебниках

Апелляционный суд отменил решение ОАСК 14 апреля 2021 года.

“Доводим до сведения общественности, что постановлением Шестого апелляционного административного суда отменено решение ОАСК от 21 января 2021, которым Министерство образования и науки Украины обязали, в частности, обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах. В удовлетворении иска в этой части отказано”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по иску экс-заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова к Минобразу о “признании противоправной бездеятельности” министерства.

Текст постановления пока отсутствует в Едином госреестре судебных решений. Пресс-служба суда сообщает, что он был отправлен в реестр 15 апреля и будет опубликован в порядке, определенном законом.

Контекст:21 января Портнов заявил, что ОАСК обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники для пятого и 11-го классов по истории Украины относительно освещения событий Революции достоинства.

По мнению Портнова, в школьных учебниках по истории “предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013–2014 годов”. В частности, в иске сказано, что изложение событий Революции достоинства “искажает действительные исторические события”. Как пример он приводил утверждение в учебнике, что 22 января 2014 года снайперы “Беркута” застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана, поскольку обвинительные приговоры по этому делу отсутствуют.

В Минобразования поясняли, что в решении суда по иску Портнова речь идет еще не о переписывании, а о дополнительной экспертизе восьми учебников – семи по истории Украины для 11 класса и одного – для пятого класса.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

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