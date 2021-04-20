Мнение: Ленин против «кукишей», референдум о сохранении СССР и кто является патриотом

1. В этом году историки указывают на печальный юбилей – столетие масштабного голода 1921—1922 годов, известного также как голод в Поволжье (хотя Поволжьем катастрофа не ограничилась). По некоторым оценкам, это был самый масштабный по общему числу жертв голод за всю историю России. Грандиозный провал сильно подорвал доверие граждан к советской власти, так как голод стал следствием её экономической политики и следствием гражданской войны, которую большевики инициировали, распустив Учредительное собрание и силой захватив власть.

Что же предприняли большевики? С одной стороны, вынужденно согласились на помощь иностранцев и общественников. С другой стороны, ревниво пресекали любую критику в свой адрес и репрессировали тех, кто боролся с голодом слишком уж активно. Вот фрагмент интервью с историком Станиславом Петровым:

https://lenta.ru/articles/2021/02/26/church/

Известно, что большевикам пришлось согласиться на деятельность в России иностранных благотворительных организаций: Американской администрации помощи (АРА), квакерских обществ, миссии знаменитого норвежского полярника Фритьофа Нансена и многих других. До поры до времени советская власть мирилась с существованием Всероссийского комитета помощи голодающим — общественной либеральной организации, созданной бывшими министрами Временного правительства Николаем Кишкиным, Сергеем Прокоповичем и его женой Екатериной Кусковой.

От их фамилий этот комитет в советской пропаганде того времени глумливо называли «Прокукишем»?

Да, известно письмо Ленина, написанное в конце августа 1921 года Сталину и другим членам Политбюро, с требованием дать указание советским газетам «высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев» членов Всероссийского комитета помощи голодающим. Сначала большинство из них собирались расстрелять, но после заступничества Нансена отправили в ссылку, а потом и вовсе выслали из страны.

Вот то самое ленинское письмо:

http://leninvi.com/t53/p140

http://leninvi.com/t53/p141

И. В. СТАЛИНУ И ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

т. Сталин! Наглейшее предложение Нансена (назначить кадета из Комитета помощи), поведение этих “Кукишей” и прилагаемая телеграмма яснее ясного показывают, что мы ошиблись. Или если не ошибались раньше, то теперь жестоко ошибемся, если прозеваем.

Вы знаете, что Рыков незадолго до своего отъезда пришел ко мне и сказал, что некий Рунов, свой человек, рассказал ему о собрании, на котором Прокопович держал противоправительственные речи. Собрание это устроил Прокопович, прикрывался он Комитетом помощи голодающим.

Чего же еще ждать теперь? Мыслимо ли терпеть их явную подготовку?

Абсолютно немыслимо.

Предлагаю: сегодня же, в пятницу, 26/8, постановлением ВЦИКа распустить “Кукиш” — мотив: их отказ от работы, их резолюция. Назначить для приема денег и ликвидации одного вечекиста.

Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в противоправительственной речи (на собрании, где был Рунов) и продержать месяца три, пока обследуем это собрание тщательно.

Остальных членов “Кукиша” тотчас же, сегодня же, выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах по возможности без железных дорог, под надзор.

Ей-ей, ждать еще — ошибка будет громадная. Пока Нансен не уехал, дело будет сделано; Нансену поставлен будет ясный “ультиматум”. Игре (с огнем) будет положен конец.

Напечатаем завтра же пять строк короткого, сухого “правительственного сообщения”: распущен за нежелание работать.

Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни ладов высмеивать “Кукишей”. Баричи, белогвардейцы, хотели прокатиться за границу, не хотели ехать на места. Калинин поехал, а кадетам “не вместно”. Изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев.

Больной зуб будет удален сразу и с большой пользой во всех отношениях.

Бывшего временного министра продовольствия Прокоповича с его женой Кусковой таки выслали из страны (в том же 1922 году), а бывший временный министр соцобеспечения, кадет Кишкин остался в стране, был лишён пенсии и продовольственных карточек, вскоре после чего в 1930 году умер:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кишкин,_Николай_Михайлович

2. Ещё один печальный юбилей в этом году – 30-летие референдума о сохранении СССР. На Руксперте вышла статья об его итогах:

https://ruxpert.ru/Статистика:Итоги_референдума_о_сохранении_СССР

76% в целом по стране высказалось за СССР, не менее 70% проголосовавших в каждой республике. Далеко не все цифры репрезентативны (например, 99,9% «за» в Грузии появились из-за отказа грузинского руководства от общего референдума, который в итоге провели только в воинских частях, на отдельных предприятиях и участках), однако в целом картина ясна.

Распад СССР был трагедией, и народ очевидно был против уничтожения государства даже тогда, в 1991 году. Вместе с тем не надо путать СССР и КПСС. Аналогичный референдум на предмет «нужна ли нам у руля КПСС» проводится в современной России регулярно. Такой референдум называется «выборы», и народ из года в год последовательно голосует против коммунистов.

3. Читатель takoe-nebo предпринял попытку разобраться, кто является патриотом России, а кто нет. У него получился вот такой перечень характеристик:

https://takoe-nebo.livejournal.com/864640.html

1. Уважение и гордость за историю страны до 1917 года.

2. Чёткое осознание того факта, что СССР был антиРоссией.

3. Уважение и гордость за успехи современной России.

4. Осознание и уважение того факта, что российский народ неоднократно и однозначно выбрал В.В.Путина Президентом России.

5. Стремление не к разрушению и критике, а к созиданию России. Внесение личного вклада в развитие страны.

6. (возможно, несколько спорный) Приверженность имперской триаде ценностей, на которой веками стояла Россия: самодержавие, Православие, народность.

7. Осознание России как правового государства и уважение к Закону.

Как видите, список очень дискуссионный, мало кто согласится со всеми пунктами сразу. Коллеги, что бы вы добавили или удалили из него?