 

Более половины украинцев назвали Зеленского дилетантом

20.04.2021, 20:02, Разное
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Результаты
опубликовали 20 августа. Более половины украинцев – 57,1% – назвали
деятельность Владимира Зеленского непрофессиональной, дилетантской. Еще 16,3%
респондентов описали ее как популистскую, и всего 12,1% – как профессиональную.
Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

На вопрос,
“какие чувства вы испытываете по отношению к главе страны”, 44,8%
признались, что были разочарованы политикой Зеленского. 24,7% опрошенных
рассказали, что ощущают надежду, 22,1% – страх и тревогу, а 5,8% – ненависть.
Симпатию испытывают 4,1% украинцев, гордость – 1,5%.

Отметим, что опрос проводился с 8 по 12 апреля по телефону с использованием компьютера. По данным РИА Новости, на вопросы ответили около двух тысяч респондентов из разных областей Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР.

Ранее бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный сообщил, что у него в распоряжению имеются “интересные” документы о гражданстве Владимира Зеленского. По его мнению, их обнародование запустит процесс импичмента.

Отметим, что это не первый раз, когда президенту Украины грозят досрочным отстранением от должности. Члены партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” в феврале начали сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского после блокировки телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsОne.



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