«Британский» вариант SARS-Cov-2 мог перейти к людям от собак



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Исследователи проанализировали 454 443 гена SARS-CoV-2 и 14 427 полногеномных последовательностей, собранных по всему миру. Они не смогли найти следы ранней эволюции «британского» штамма в вирусных образцах от людей. Однако после того, как они расширили поиск, включив животных, то обнаружили некоторые ранние формы B.1.1.7 у собак, в том числе в одном образце, взятом в США в июле прошлого года.

«Такие варианты-предшественники включали в себя большую часть или все мутации раннего варианта B.1.1.7 в популяциях семейства Canidae (собачьих), и они, возможно, вернулись к людям после периода быстрой мутации», — написали авторы исследования в статье, которая еще не прошла экспертную оценку и опубликована в виде препринта.

«Британский» вариант имеет девять различных мутаций, которые, по словам ученых, редко обнаруживались в более ранних человеческих линиях, а возможно, никогда.

Эти мутации не произошли в соседних генах, а распространились по всему вирусному геному. Вероятность одновременного появления всех этих мутаций крайне мала, и авторы исследования считают, что они возникли одна за другой. По их мнению, этот вариант мог появиться за пределами Великобритании и приобрести мутации на животном. Среди возможных «подозреваемых» ученые назвали также семейства куньих (норки, хорьки, выдры и т.д.) и кошачьих.

По мнению зам. руководителя научно-образовательного центра ФГБНУ ФИЦВиМ, специалиста по инфекционным заболеваниям животных Тимофея Севских, гипотеза китайских исследователей имеет под собой сильную доказательную базу и может быть наиболее вероятным вариантом появления «британского» варианта вируса. Случаев передачи вируса от кошек или собак к человеку не было зафиксировано, поскольку отдельное взятое животное выделяет в окружающую среду слишком мало вируса, чтобы заразить человека. Случаи передачи вируса от животных к людям были в основном связаны с пушными фермами, где в результате заражения большого числа зверьков в помещении создавалась высокая вирусная нагрузка, достаточная для инфицирования человека.

«Это исследование показало, что приобретенные в ходе пассирования через организм собак мутации вируса способствовали увеличению его вирулентности при параллельном снижении его репликации. Это означает, во-первых, что для заражения нужна меньшая доза вирусных частиц, чем у оригинального варианта. Во-вторых, за счет снижения скорости репликации инфекционный процесс может развиваться дольше, из-за чего пораженная особь может дольше выделять вирус в окружающую среду», — сообщил эксперт МедПорталу Севских. По его словам, когда вирус попадает в большую популяцию — например, в условиях собачьего питомника — вероятность заражения возрастает в разы.

«Таким образом, рекомендация ВОЗ свести к минимуму контакты с домашними животными в случае выявления COVID-19 приобретает новый смысл», — считает ученый.