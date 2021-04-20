 

За ношение символики ФБК введут уголовную ответственность

20.04.2021, 19:53, Разное
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Согласно принятому судебному решению, ношение символики ФБК* приравнивается к экстремизму по статье 282 УК РФ и наказывается лишением свободы от 6 лет в колонии строгого режима без права досрочного освобождения.

Такие преступники автоматически признаются склонными к побегу, поэтому каждому из них будет вешаться специальное устройства для GPS-мониторинга пребывания, а по прибытии в исправительную колонию экстремистам будет выдан комплект посуды, состоящий из дырявых ложек и тарелок. Обвиненный будет перемещаться только под строгим наблюдением конвоя, состоящим из не менее четырех вооруженных автоматами людьми.

На момент выхода на свободу ранее обвиненным будет запрещено иметь банковские счета, перемещаться по территории РФ можно будет только после письменного разрешения с согласованием всех инстанций не позднее чем через пять суток после подачи заявления. Трудоустройство также будет ограничено и позволит работать только в государственном и муниципальном секторе без права занимать руководящую должность.

* Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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