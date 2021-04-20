Мнение: «Про коллайдер в Дубне как единственное оружие России против Америки в войне за контроль сознания»

Здравствуйте

В этом тексте:

– Описание различных видов оружия, на основе Дубнинского и Новосибирских коллайдеров, как единственного спасения от Американской Золотой Сети, опутывающей наш мир;

– Вопрос: “Почему нельзя обычным, ядерным, лазерным или любым другим оружием бороться с 4D сетью американцев”;

– Ответ на этот вопрос: “Потому что сразу начнется Третья Мировая Война, в том понимании, которое привычно нашему сознанию со всеми весьма грустными последствиями”;

– Про то, что Американская Золотая Сеть будет способна полностью, как гипнозом, запрограммировать любого человека, сделать, например так, что высшим счастьем будет мытье посуды или разбор радиоактивных свалок;

– Про то, что пропаганда ЛГБТ сообщества (голубые, лесбиянки, трансвеститы) это подготовительный этап к “бескровному” достижению 1 миллиарда населения (программирования оставшейся части как невоспроизводящих потомство членов ЛГБТ сообщества)

– Про программирование этого миллиарда в виде 999 миллионов обслуживающего персонала и 1 миллиона, имеющих доступ к Мировому Господству;

– Общие научные принципы оружия против 4D Американской Паутины и Три конкретных Рецепта Оружия для Российских Секретных Физиков Ядерщиков (вдруг еще не все освоили);

– Про Миллу Йовович, которая очень любит читать свои детям Сказку “Муха Цокотуха” на русском языке;

– Описание эффектов от 4D оружия простыми словами, ассоциативно на примере 3 (Трех) анекдотов

На рисунке:

Дуб – дубнинский коллайдера

Богатырь с дубиной — Пучки Деструкции Дубнинского коллайдера в районе Йеллоустоун (США), вызывающие катаклизмы на огромных территориях

Случайно упавшее дерево на заднем плане – некоторые деструктивные явления, которые Дубнинский коллайдер может вызвать на Российской территории (но: На войне, как на войне)

Подробно прочитать о том, к чему привело на настоящий момент противостояние Дубнинского коллайдера Американскому Брукхейвену можно в статье «Открытое письмо Джо Байдену «ЗАРАЗЫ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, УЧЕНЫЕ»» https://dostalo.livejournal.com/1420960.html

************ Текст ************

Изначально данный текст был опубликован 06 сентября 2020 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=228

В продолжение поста от:

» 20/08/2020, 11:33, мамонтенок

« … «На Бога надейся, а сам не плошай»

Это именно тот путь, по которому идет сейчас Россия.

Надеясь на то что Природа сама покажет американцам эффект бумеранга. Сами американцы к сожалению уже не остановятся в этой безумной гонке.

И не плошая, создав Дубнинский коллайдер и воспитывая недремлющих российских военных физиков-ядерщиков, у которых наверняка уже есть рецепт как нейтрализовать американского Брукхейвенского монстра … »

При обсуждении Темы: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий»

Продолжаю писать в жанре «фантастического реализма».

Кто-то увидит фантазии и сумасшедшие идеи.

Кто-то поймет, что эти фантазии и есть реалии нашего сумасшедшего Мира.

В данном тексте дается понимание тонкостей тайной войны, развязанной американцами, а также рецепты оружия «Комарик» против Американской Золотой Сети (Золотой Клетки) в дополнительном измерении, исходящей из коллайдера в Брукхейвен.

Исключительно для использования Российскими Секретными Физиками Ядерщиками. Вдруг какой-либо из этих рецептов еще не освоен ими.

Рецепты на основе существующего 4D Дубнинского (ядерного, заточенного под ядра Золота) и существующих двух 4D Новосибирских (электронных) коллайдеров.

В предыдущих текстах в этой Теме Форума подробно показано, что существующие коллайдеры сейчас уже с помощью одного дополнительного измерения творят с нашей Планетой то, что мало не покажется:

– глобальное потепление, таяние ледников и изменение климата;

– возникновение магнитных аномалий и смещение магнитных полюсов;

– озоновые дыры и утоньшение атмосферы;

– создание условий для аномальных химических реакций, в случае живой Материи приводящие к мутациям и к неизвестным болезням;

– и прочее

Это только бесконтрольные факторы воздействия. Можно добавить факторы, над которыми сейчас пытаются получить контроль американские военные:

– создание Фабрик Мутаций и Вирусов в дополнительных измерениях;

– создание Прицелов на Пучки Деструкции от коллайдеров;

– создание Золотой Клетки в параллельном пространстве, способной в любой 3D точке Земного Шарика, обходя любые защиты:

а) контролировать все электронные приборы;

б) осуществлять воздействие на нервную (в том числе высшую нервную) деятельность любого живого существа;

в) осуществлять взрывы, воспламенения и прочие аварии;

г) осуществлять инициацию природных катаклизмов (взрывов вулканов и разломов земной коры)

Суть и механизм создания Американской Золотой Клетки подробно в посте от 24 августа 2020 года https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=227

Как с этим бороться?

Рассмотрим обычные всем известные типы оружия (3D оружие):

– 3D Лазерное (3D воздействие лучом в Центр управления вражеской сети и в другие точки вражеских выходов в 4D сеть)

– 3D Ядерное (3D воздействие взрывом в Центр управления вражеской сети и в другие точки вражеских выходов в 4D сеть)

– 3D Химическое, Бактериологическое и иное оружие (3D воздействие на дееспособность живой силы, дислоцированной в Центре управления вражеской 4D сети).

Обычное оружие в этой тайной 4D войне коллайдеров применять нельзя.

Использование 3D оружия против вражеской 4D сети будет означать ответное применение 3D оружия и Третью Мировую войну в том понимании, в котором она представляется обычно в нашем сознании. По сути Ядерная, Бактериологическая, Химическая война со всеми весьма грустными вытекающими последствиями. НЕ ДАЙ БОГ.

Поэтому если и применять, то 4D оружие.

По моим скромным расчетам:

Самое эффективное – связывать ободранные американские ядра Золота в устойчивые атомы Золота или во что-то еще устойчивое в этом самом дополнительном пространстве. В то что не будет стремиться попасть обратно в наш Мир. И в то что сможет нарушить проводимость Золотой сетки из Брукхейвена.

Типы 4D оружия (по механизму воздействия на вражескую 4D сеть):

– Химическое (образование устойчивых непроводящих соединений в дополнительном пространстве);

– Электротехническое (припои к вражеской 4D Золотой сети своих контактов);

– Оружие бессветовой материи (нейтрализация Золота до M124, полностью заполненной 4D атомной бипирамиды, называемой атомом в официальной науке)

Типы 4D оружия (по использованию определенных измерений):

– Использование того же дополнительного измерения, что и у врагов;

– Использование другого дополнительного измерения (не такого как у врагов, это позволит незаметно для вражеской 4D сети проникать к любой ее точке, по сути надструктура над вражеской надструктурой)

Типы 4D оружия (по тактическому эффекту):

– Оборонительное (защитное пятно над своей территорией из непроводящей электроны субстанции)

– Наступательное (тонкий луч в Центр управления вражеской сети или последовательное точечное преобразование всей вражеской 4D сети)

– Наступательное «Бумеранг» (искажение вражеской Золотой сети таким образом, что пережимаются выходы и увеличивается сопротивление сети, значит происходит короткое замыкание с выбросами деструктивных эффектов создаваемых вражеской 4D сетью на вражеской 3D территории)

В случае продолжения использования 4D американского оружия большинство людей возможно так и не поймут, что идет война.

Будут думать, что все происходящие не более чем природные катаклизмы, непонятые наукой. Как, например, сейчас относятся к глобальному потеплению, Атлантической магнитной аномалии, да к тому же коронавирусу. Целые группы ученых, политиков, СМИ нацеливаются на размусоливание таких разовых проявлений. И этим всеобщий ход мысли уводится в сторону от главной картины происходящего.

А через некоторое время после чипирования высших нервных центров из подпространства через Американскую 4D сеть почти все станут «счастливыми овощами». «Счастливыми овощами», получающими удовольствие от того, что им запрограммируют из подпространства. Посудомоек запрограммируют на то, что высшее счастье мыть посуду. Ассенизаторов запрограммируют на то, что высшее счастье в их работе. Тех, кто будет разбирать ядерные завалы, запрограммируют на то, что высшее счастье именно в тех нескольких днях, оставшихся до смерти и именно в расчистке ядерных свалок. Как вариант подавляющее большинство запрограммируют на принадлежность к ЛГБТ сообществу без желания иметь детей. Думаете из-за чего голубые, лесбиянки и трансвеститы так сейчас популяризируются в Западном мире. Вот Вам и «бескровный» вариант достижения Одного Миллиарда населения с последующим контролем деторождаемости. Из этого Одного Миллиарда 999 миллионов будут обслуживающим персоналом, настроенным из дополнительного измерения на счастье быть обслуживающим персоналом с правом восстановительной деторождаемости, а 1 миллион это те, кто будут вкушать плоды Мирового Господства.

Чтобы не было Третьей Мировой Войны в обычном понимании.

Чтобы не было Третьей Мировой Войны, уже развязанной американцами в 4D пространстве, которая приведет к зомбированию подавляющей части населения.

Необходимо уже сейчас делать шаги по отношению к Американской Паутине в 4D пространстве, притом не обычными видами оружия.

Три конкретных рецепта:

Рецепт 1. «Укус Комарика Незаметный»

Связывать в дополнительном пространстве Русскими Электронами Американское Золото 79(е-) + Au(79+) = Au. Это можно делать даже на базе существующих коллайдеров в Новосибирске.

Получится металлическое Золото, которое является проводником электронов. И будет таковым в дополнительном пространстве. С остаточными контролируемыми выходами в наш Мир. По сути это то же что делает Японский коллайдер по заданию США.

Или связывать в дополнительном пространстве Русским Золотом Японские Электроны Au(79+) + 79(е-) = Au. Это можно делать только в Дубне, только там разгоняются ядра. По эффективности во много крат превышает Новосибирский вариант.

Получится тоже металлическое Золото, которое является проводником электронов. И будет таковым в дополнительном пространстве. С остаточными контролируемыми выходами в наш Мир. По сути это то же что делает сам Брукхейвенский коллайдер.

Можно использовать Золотые Ядра из Дубны и электроны из Новосибирска. Значит не зависеть от американцев и японцев. В этом случае проще использовать иное дополнительное измерение, а не то которое используют американцы (о другом дополнительном измерении подробно написано ниже).

Но зато и в том и в другом и в третьем случае это будет СВОЙ, не контролируемый американцами, выход на Американскую «Золотую Сеть». К которому будет присоединен не Брукхейвенский компьютер управления «Золотой Сетью», а Российский. А о российских хакерах сказки ходят.

Лирическое отступление с элементами АССОЦИАТИВНОЙ ЛОГИКИ:

Так что найдется современный богатырь – щупленький такой хакер по прозвищу «Комарик», который по сценарию К.И. Чуковского произведет перепрограммирование «Американского Паука».

Рецепт 2. «Укус Комарика Серьезный»

Связывать ободранными ядрами Родия американские ободранные ядра Золота Au(79+) + Rh(45+) = М124 (124+), категорически без электронов, связывание на уровне бессветовой материи М124, максимально заполненной 4D атомной бипирамиды. Достаточно опасный вариант, может привести к образованию локальных черных дыр и нейтронной многоядерной материи. И может вызвать радиацию. Поскольку (это отдельная тема) Золотые ядра в дополнительном измерении до насыщения электронами могут терять протоны и нейтроны превращаясь в другие элементы, с меньшими порядковыми номерами в Периодической Системе Д.И. Менделеева. А это значит возможное появление тяжелых элементов с 100-118 порядковыми номера, все изотопы которых чрезвычайно радиоактивны.

Но зато это капитально разрушит американскую «Золотую Сеть».

Подходит против Брукхейвенского коллайдера в момент его работы, собственно говоря в момент создания им ядер Золота в дополнительном пространстве (пока они не насытились электронами). Идеален точечный удар в сам район Брукхейвена.

Лирическое отступление с элементами АССОЦИАТИВНОЙ ЛОГИКИ:

Интересный элемент 45-ый РОДИЙ созвучно с «За РОДИНУ», а 45-ый номер элемента соответствует 45-ому году, году Победы в Великой Отечественной Войне.

И если Брукхейвен переводится как Ручей к Богу, то каждый ручей начинается с родничка. РОДИЙ созвучно с РОДничок. Вот этот Родничок из Дубны и вольется в Брукхейвен и тогда точно Брукхейвен для США станет ручьем к Богу. Тем ручьем, про который В.С. Высоцкий пел: «В гости к Богу не бывает опозданий».

Анекдот вспомнился (в данном случае про кредит доверия всего Мира, который США когда-то получили, а теперь возвращать не хотят):

Приходит мужик в Банк.

– А Вы правда кредит под честное слово даете?

– Правда, отчего ж не дать. Вы ведь отдадите!

– А если не отдам?

– Если не отдадите, то перед Богом предстанете, в глаза ему посмотрите и Вам стыдно будет!

– Так этого еще долго ждать!

– Почему же долго? Через месяц не отдадите, так на следующий день и предстанете!

Рецепт 3. «Укус Комарика Медицинский – Вариант Хирургия» (Он же «Бумеранг»)

Связывать на химическом уровне Йодом. Йод один из немногих элементов которые вступает в реакцию с Золотом (2Au+ I2 = 2AuI).

В данном случае Йодом, изрядно приправленном электронами

Au(79+) + I (53+) + 132(е-) = AuI

Чем идеальна эта реакция. Получается, есть что некая структура в дополнительном пространстве из Американских Ядер Золота и Японских Электронов, так тщательно создаваемая американцами. Так вот эта структура некий проводящий слой Золота. Если добавить туда Йод, то получится Йодид Золота, который не проводит электроны. Получается, что капелька Йода становится ложкой дегтя в Американский «Золотой мед», рушит всю геометрию проводимости Американской Золотой Сети.

Если такие точечные образования Йодида Золота (укусы Дубнинского комарика в Брукхейвенского Паука) рассчитать правильно, то Золотая Сеть Американского Паука начнет изживать сама себя, нарушится вся выровненная система проводимости по 6 пучкам и основной удар произойдет в центры этой системы (в изначальное пересечение в Брукхейвене и возможно в Антикрест пересечения между Австралией и Антарктидой). Проще говоря короткое замыкание в Золотой Сети, приводящее к эффекту «Бумеранг» в Брукхейвене на компьютере управления.

Если рассчитать так, что все эффекты от паутины в мире вернутся вместе в Брукхейвен, то не стоит забывать, что Йеллоустоунский (дословный перевод Желтый камень) Вулкан близко от Брукхейвен. Тоже желтого цвета, как и Йод и Йодид Золота. Поэтому в США в этом случае могут начаться геологические изменения вплоть до разломов тектонических плит.

ВАЖНЫЙ НЮАНС. При хирургическом варианте можно использовать дополнительное измерение иное чем используют американцы. В аналогии 5D к 3D это выглядит так. Если к xyz (существующее пространство) американцы использовали дополнительное пространство вдоль оси f, то Дубна должна использовать к xyz (существующее пространство) дополнительное пространство вдоль оси j. Тогда можно напрямую провести парализующий удар в самый центр Американской сети. Получится для американцев, что вдруг ниоткуда (ниоткуда и для 3D мира и для дополнительного американского измерения f) возникнет Йод, который парализует проводимость Золотой американской сетки в самом центре управления. При этом затраты на такой хирургический удар комарика копеечные по сравнению с созданием глобальной американской Золотой сети управления в дополнительном пространстве.

Лирическое отступление с элементами АССОЦИАТИВНОЙ ЛОГИКИ:

Анекдот вспомнился (про Йеллоустоунский вулкан):

Мужик приходит в аптеку.

– А у Вас есть презервативы маленького размера?

– Как напальчник?

– Нет, еще меньше.

– Тогда возьмите йод. Такие прыщики йодом прижигать надо.

Рецепт 3а – «Укус Комарика Медицинский – Вариант Терапия»

По какому сценарию хирургическому или терапевтическому идти Дубнинскому Комарику США выберут сами, оставив в рабочем состоянии или выключив свой центральный компьютер управления Золотой Сетью. В случае если выключат, можно идти по варианту терапия.

В этом случае Йода надо будет много и использовать надо будет ту же самую пространственную дополнительную координату, что и использовали американцы в своей Золотой Сети.

Даже в случае хирургии, то есть катастрофы в США, придется применять вариант терапия, чтобы расчистить Мир от Золотых ядер в соседнем пространстве.

Лирическое отступление с элементами АССОЦИАТИВНОЙ ЛОГИКИ:

Вариант Терапия – это по сценарию Анекдота:

Врач в больнице обход делает. Входит в палату.

Спрашивает первого пациента: «Что у Вас?»

– Сифилис

– Чем Вас лечат?

– Йодом

– Вы довольны?

– Да очень доволен, скоро выписывают

Спрашивает второго пациента: «Что у Вас?»

– Геморрой

– Чем Вас лечат?

– Йодом

– Вы довольны?

– Да очень доволен, выздоравливаю

Спрашивает третьего пациента: «Что у Вас?»

– Ангина

– Чем Вас лечат?

– Йодом

– Вы довольны?

– Нет не доволен

– Чего так?

– Пускай меня либо первого лечат, либо тампончик меняют

По этому сценарию справедливо будет расчисть сначала весь мир от той губительной Деструкции, которую создал Брукхейвен, а только в последнюю очередь территорию США, как виновника всех этих бед. Только в этом случае США удастся «впрыгнуть в последний вагон». Вот и Аляска им пригодится. Будет где дождаться обработки йодом остальных, наиболее зараженных штатов. Кстати по всем эзотерическим прогнозам будет некая русско-американская нация. Переезд на Аляску американцев может этому поспособствовать. Соседи все-таки.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Лирическое отступление с элементами НЕНОРМАТИВНОЙ и АССОЦИАТИВНОЙ ЛОГИКИ:

1) Кстати, и Родий и Йод – элементы 5-ой группы Периодической Системы Д.И. Менделеева. Вот он ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, который спасет Мир. Так как по сценарию фильма, «Пятый элемент» Лилу (главная героиня, спасшая Мир) была рыжей, то скорее подойдет Йод, а не Родий.

2) Милла Йовович, сыгравшая роль «Пятого элемента», очень любит своим детям читать сказку «Муха Цокотуха». На русском языке. Про Комарика. Можете послушать: https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=16222533009406527207&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1598064039548958-932962746947493900700280-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1598064049.1

3) Внимательно смотрю за количеством заболевших премьер-министров от коронавируса. Ведь в предсказаниях Ванги о Третьей Мировой Войне сказано: «Покушения на четырех глав правительств. Конфликт на Индостане. Это явится одной из причин 3-ей мировой войны». Глава Правительства – это именно премьер-министр (не президент, не другое первое лицо государства).

На настоящий момент произошли три «покушения» именно на глав правительств:

– на Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании)

– на Михаила Мишустина (премьер-министр России)

– на Никола Пашиняна (премьер-министр Армении)

Другие «покушения» коронавируса происходили либо на президентов (например, президент Бразилии Жаир Болсонару), либо других первых лиц (например, князь Монако Альберт II), либо на бывших премьер министров (например, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони).

Но как сами видите из политических обзоров, ситуация в мире сильно накаляется. И коронавирус до сих пор не побежден. Так что четвертое «покушение» на Главу Правительства может оказаться знаковым.

( Эта фраза дописана позже: Четвертое покушение в 2020 году на Главу Правительства коронавирусом тоже произошло. Этим четвертым стал Дональд Трамп. Так что предсказания Ванги на настоящий момент сбываются со 100%-ной точностью

О трактовке предсказаний Ванги на многие годы для Земли можно прочитать здесь: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=233

О трактовке предсказаний Ванги на многие годы конкретно для Европы и Украины можно прочитать здесь https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510172&st=36 )

P.P.S. Важное примечание, когда мы говорим о работе Дубнинского коллайдера: Хоть и Дубнинский коллайдер – это Зло, Зло для тех, кто живет на территориях Пучков Деструкции от него, но это , увы необходимое Зло, чтобы остановить коллайдер в Брукхейвен (США) как многофункциональное оружие массового поражения и меньшее Зло, по сравнению с тем, которое может Брукхейвен сделать в России, а уж тем более во всем Мире. На войне как на Войне. И эту мысль не выпускайте из головы.

В Теме «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» Форума Клуба Умных Игр Гамблер есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=262 в котором начинается древо ссылок)

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

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