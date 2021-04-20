 

Москва пожертвует демонтированную плитку заповеднику «Херсонес Таврический»

20.04.2021, 19:31, Разное
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Власти Москвы приняли решение пожертвовать плитку, демонтированную с улиц города в марте, историко-археологическому заповеднику “Херсонес Таврический” в Севастополе.

По предварительным подсчетам, московской плитки, снятой всего за один месяц, будет достаточно, чтобы целиком облагородить территорию заповедника и подъезды к нему.

– Место безусловно интересное, но честно говоря, обветшало немыслимо. Брусчатка очень старая, никаким стандартам не соответствует. Столбы эти непонятные уже явно в аварийном состоянии – с ними тоже надо что-то делать, – рассказал вице-мэр Пётр Бирюков. – Было принято решение безвозмездно помочь Севастополю отреставрировать исторический памятник, местным властям необходимо будет оплатить только транспортировку.

По уточненным данным, всего на перекладку Херсонеса Таврического будет выделено 2,2 миллиона тонн плитки, из которой не менее 1,9 млн тонн – в состоянии, близком к идеальному, без явных следов демонтажа и без нарушения формы и состава.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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