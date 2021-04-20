«Газпром» провёл газ в родную деревню Адольфа Гитлера

20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, в деревне Рансхофен впервые зажглась газовая печь.

Из-за коронавирусных ограничений глава «Газпрома» Алексей Миллер участвовал в церемонии по видеосвязи.

Жители Рансхофена давно мечтали избавиться от отопления дровами и заменить их голубым топливом. В разные годы они обращались с просьбами и петициями к разным канцлерам Австрии, но из-за дурной славы, которую деревне обеспечил её знаменитый уроженец, все их прошения ложились под сукно. Лишь в 2020 году на помощь рансхофенцам пришла партия «Альтернатива для Германии».

Несмотря на то, что формально AfD не имеет к Австрии никакого отношения, она многое делает для простых австрийцев, поскольку не признаёт послевоенного реаншлюса Австрии. Как и Адольф Гитлер, германские ультраправые считают немцев и австрийцев одним народом. Используя свои связи в «Газпроме», сопредседатель партии Тино Хрупалла договорился с Алексеем Миллером о газификации Рансхофена.

– Немец всегда может договориться с немцем, если речь идёт о помощи другим немцам. Герр Миллер взял на счёт своей компании все расходы по строительству газопровода в Рансхофен, несмотря на все внешнеполитические разногласия России и Великой Германии, инспирированные мировой закулисой в целом и европейским масонством в частности, – сказал на церемонии открытия Тино Хрупалла.

Несмотря на то, что Рансхофен уже много лет является частью города Браунау-ам-Инн, газ провели только в деревню, где родился Гитлер. Жители же остального города продолжают топить дровами.

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