 

Погребальную группу из Ганы заметили в одной из гостиниц Покрова

20.04.2021, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На сообщения местных жителей о появлении популярной погребальной группы из Ганы откликнулись журналисты и опросив покровчан нашли знаменитых африканцев.

– Ой, да они ж в нашем «Рэдиссоне» уже третьи сутки торчат. Для меня хоть негры и на одно лицо, но этих то я узнаю, – ответила 78-летняя жительница Покрова Лариса на вопрос о местонахождении знаменитого секстета.

В самой гостинице журналистам дала и интервью администратор рецепции Юлия Французова:

– Да, живут уже, дня три как. Тихие, спокойные, по вечерам в холле Соловьева все вместе смотрят. Не пьют, девчонок наших водили уже пару раз, ну а что вы хотели, говорят у них «ого-го» (смущается). А так они вроде надолго. Но посуточно продлевают, оплачивают.

Самих же героев журналистам пришлось ждать до вечера, когда на очередное политическое ток-шоу начали собираться представители африканских ритуальных услуг.

– Вообще с нами хотели заключить контракт на полгода. Но это долго, мы договорились максимум до середины июня. Дальше пойдёт сезон малярии в Гане, там мы заработаем больше, – прокомментировал появление во владимирской глубинке носильщик Бомбо.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / Тайный космический флот США под плотной завесой секретности

26.02 / Мнение: Украина уважила Живой Журнал

16.12 / Тихановская попросила помощи у Германии: Насилие режима Лукашенко не знает границ

08.12 / Мнение: Магия “нельзя”

24.07 / Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци за фотографии сына Арчи, сделанные на территории их дома

17.12 / У Макрона выявили коронавирус

23.08 / В белорусском Стратхольмске замечена неопознанная колонна военных

29.10 / Коронавирус в России вновь побил рекорд: за сутки выявили 17,7 тысячи новых случаев

20.04 / Депутаты Госдумы отказываются ездить на служебных машинах Skoda

25.08 / Дуэйн Джонсон предсказал Биберу и Болдуин появление детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика