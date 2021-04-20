Погребальную группу из Ганы заметили в одной из гостиниц Покрова

На сообщения местных жителей о появлении популярной погребальной группы из Ганы откликнулись журналисты и опросив покровчан нашли знаменитых африканцев.

– Ой, да они ж в нашем «Рэдиссоне» уже третьи сутки торчат. Для меня хоть негры и на одно лицо, но этих то я узнаю, – ответила 78-летняя жительница Покрова Лариса на вопрос о местонахождении знаменитого секстета.

В самой гостинице журналистам дала и интервью администратор рецепции Юлия Французова:

– Да, живут уже, дня три как. Тихие, спокойные, по вечерам в холле Соловьева все вместе смотрят. Не пьют, девчонок наших водили уже пару раз, ну а что вы хотели, говорят у них «ого-го» (смущается). А так они вроде надолго. Но посуточно продлевают, оплачивают.

Самих же героев журналистам пришлось ждать до вечера, когда на очередное политическое ток-шоу начали собираться представители африканских ритуальных услуг.

– Вообще с нами хотели заключить контракт на полгода. Но это долго, мы договорились максимум до середины июня. Дальше пойдёт сезон малярии в Гане, там мы заработаем больше, – прокомментировал появление во владимирской глубинке носильщик Бомбо.

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