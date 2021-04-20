Мнение: О пользе вакцин от коронавируса наглядно

Итак, антипрививочники посрамлены. В отношении вакцин от #коронавирус­а они были стойки, как кремень. Мол, надо было сначала на мышах, потом на кроликах, и потом 2-3 года обширных клинических испытаний на добровольцах, чтобы проверить эффективность и безопасность. А не так, как сейчас: 3-5 месяцев на малой группе – и пожалуйте, непроверенная панацея, в широкий оборот. Отчего люди мрут после уколов…

Но так уж получилось, что подопытные кролики в массовом количестве таки нашлись. На посрамление антипрививочникам, а заодно и антимасочникам.

Кто бы мог подумать, что в качестве подопытных согласятся быть самые хитрые, а полигоном для испытаний окажется целая немаленькая страна?

Израиль сегодня находится на первом месте в мире по проценту людей, получивших прививку от коронавируса: сейчас уже больше половины населения провакцинировано полностью. То есть тем количеством доз, которое необходимо для каждой конкретной вакцины – чаще всего двумя. Считается, что для популяционного иммунитета нужно уколоть 60-70% населения.

Причём, несмотря на успехи вакцинации, ограничительные меры, правда, тоже пока остаются в силе. И, кажется, это даёт свои плоды: число новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Израиле уже снизилось практически до нуля. А ведь третья волна там была мощнее первых двух.

Россия, где вакцинация от CoVID-19 идёт ни шатко, ни валко уже пятый месяц, смогла привить только шесть с небольшим процентов населения хотя бы одной дозой. И то, вероятно, благодаря почти обязательной вакцинации для врачей, учителей и аналогичных категорий. Добровольно россияне в основной массе – не хотят. Что создаёт неиллюзорные риски новых волн инфекции – третьей, четвёртой, пятой

Кстати, смертность вследствие прививок в Израиле единична, и в сравнении со смертностью от CoVID-19 – ничтожна. Может, пора уже перестать слушать антипрививочников?

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