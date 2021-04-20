Мнение: Есть Деби – есть Чад ©

В Чаде без неожиданностей. Вместо папы Идриса Деби Итно руководить страной будет сын Махамат Идрис Деби. 37 лет, самый возраст, можно смело на шесть сроков, как папа, нацеливаться.

В принципе, династии диктаторов не редкость. Папа-Док и Беби-Док, к примеру. Заканчивается всё равно всё примерно одинаково, просто стране и народу это обходится гораздо дороже.

Впрочем, это их, сугубо чадское дело. В конце концов, не нам обсуждать их диктаторов, у нас тут своя раковая опухоль в наличии.

На снимке – молодой преемник. "Есть Деби – есть Чад" ©

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