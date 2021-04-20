Прокурор: Чехия не запрашивала международный ордер на арест Петрова и Боширова

Чехия не делала запрос на международный ордер на арест граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых чешской стороной в причастности к взрывам военных складов в Врбетице, поскольку ордер ранее выдала Британия, сообщил курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуши зданию Irozhlas.cz.

«Точно так. Ордер на арест [Петрова и Боширова] в настоящее время выдан Великобританией», – передает его слова РИА «Новости».

Прокурор пояснил, что речь идет о тех самых гражданах, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля. Малуш подтвердил, что Чехия попытается допросить Петрова и Боширова. Он скептически относится к тому, что РФ выполнит просьбу чешских властей.

«Мы зависим от того, как они [Россия]будут сотрудничать с нами. Мы можем попросить их, но мы не можем заставить их», – сказал прокурор.

Чехия подозревает спецслужбы РФ якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

По версии чешской полиции, некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию. Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице – это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9.25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября.

При этом молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, якобы использовавшийся Петровым и Бошировым, является фальшивым, агентство государственных услуг Молдавии не выдавало такой документ, а удостоверение личности с номером A3194368 принадлежит другому лицу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан РФ Петрова и Боширова, добавив, что Кремль не будут анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.