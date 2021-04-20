 

Московские пробки достигли 10 баллов

20.04.2021, 19:20, Новости дня
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Пробки в Москве достигли 10 баллов, наибольшие заторы наблюдаются в центре столицы, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие заторы наблюдаются на центральных набережных: Раушской, Софийской , Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице.

В пробках также стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульваров, а также Страстной, Тверской и Никитский бульвары, передает РИА «Новости».

Садовое кольцо сомкнулось в пробках в обоих направлениях. В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.

Сильные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.

Вылетные магистрали относительно свободны. Заторы наблюдаются на подъезде к Химкам и к Люберцам.

Как отмечает столичный дептранс в Telegram, основные причины таких пробок – ухудшение погодных условий и ограничения в связи с дорожными работами.

Отмечается, что работы ведутся на следующих участках: Северянинский путепровод, МКАД, 91-й километр внешней стороны МКАД, 85-й километр внутренней стороны МКАД, 32-й километр внутренней стороны МКАД, Варшавское шоссе д.26, проспект Андропова, д. 48, Волгоградский проспект, д. 45. «Советуем выезжать на машине после часа пик в 21.00. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве днем во вторник начнется рекордный дождь, которого не было последние 73 года, он будет идти 24 часа, выпадет до половины месячной нормы осадков.



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