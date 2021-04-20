Рената Литвинова, Федор Бондарчук и другие гости ужина в Bosco Cafe
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В понедельник в Bosco Cafe в ГУМе прошел ужин в честь выхода первой книги Зинаиды Пронченко, посвященной одной из самых ярких звезд кино XX века — Алену Делону. Получить свой экземпляр книги и провести время в светской компании пришли Федор Бондарчук, Рената Литвинова, Матильда Шнурова, Резо Гигинеишвили, Сати Спивакова, Виктория Борисевич, Снежана Георгиева, Светлана Таккори, Ксения Соловьева, Ольга Слуцкер, Александр Терехов, Дмитрий Глуховский, Клим Шипенко, Михаил Друян, Роман Каримов и другие. Блюда меню камерного ужина были созданы шеф-поваром Bosco Bar Давиде Корсо.
Рената ЛитвиноваРезо Гигинеишвили и Федор БондарчукМатильда ШнуроваОльга СлуцкерКсения Соловьева
В книге автор рассказывает о том, как актер сделал карьеру во Франции Де Голля, Помпиду, Жискар д’Эстена, Миттерана и Жака Ширака.
Смелость спорить с режиссером Рене Клеманом чуть не стоила Делону карьеры, и впоследствии он проявлял ее не раз, в 1964 году он понял, что если хочет сниматься в хороших фильмах, должен продюсировать их сам, и стал продюсером,
– так начала свою речь Зинаида, а закончила ее девизом французской республики “Liberté, égalité, fraternité” (Свобода, равенство, братство) и пожеланием santé – здоровья – “тем, кто не с нами”.
Клим Шипенко, Михаил Друян, Роман Каримов, Владимир Мишуков, Василий СтепановОльга Слуцкер, Дмитрий Глуховский Федор БондарчукСнежана ГеоргиеваСергей Сельянов, Рената ЛитвиноваЗинаида ПронченкоСати СпиваковаАлександр Терехов, Любовь ИнжиневскаяЕкатерина МцитуридзеСветлана ТаккориАнтон и Виктория Борисевич
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