Мнение: Военная обстановка на юго-западном направлении остается сложной…



Истребители Су-30 на аэродроме в Саках.

Спутниковые снимки развертывая ВС РФ в Крыму и в Воронежской области. Сделаны в период с 15 по 18 апреля.



Колонна техники 76-й воздушно-десантной дивизии, Крым



Полевой лагерь на мысе Опук.



Полевые лагеря ВС РФ в Воронежской области.



Восточный Крым.



Российские боевые корабли у мыса Опук.



Районы военно-морских учений и ракетных стрельб. Керченский пролив будет "занят" до 31 октября.



Возможности беспилотных разведчиков США по ведению наблюдения на черноморском ТВД.



Воздушная разведка НАТО к югу от Крыма. 14.04.2021



Активность воздушных разведчиков НАТО. 19.04.2021

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