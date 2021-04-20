 

Мнение: Военная обстановка на юго-западном направлении остается сложной…

20.04.2021, 19:14, Разное
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Истребители Су-30 на аэродроме в Саках.

Спутниковые снимки развертывая ВС РФ в Крыму и в Воронежской области. Сделаны в период с 15 по 18 апреля.


Колонна техники 76-й воздушно-десантной дивизии, Крым


Полевой лагерь на мысе Опук.


Полевые лагеря ВС РФ в Воронежской области.


Восточный Крым.


Российские боевые корабли у мыса Опук.


Районы военно-морских учений и ракетных стрельб. Керченский пролив будет "занят" до 31 октября.


Возможности беспилотных разведчиков США по ведению наблюдения на черноморском ТВД.


Воздушная разведка НАТО к югу от Крыма. 14.04.2021


Активность воздушных разведчиков НАТО. 19.04.2021

Источник: Colonel Cassad



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