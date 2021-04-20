Лукашенко считает, что процесс переговоров в ТКГ может “вообще разрушиться” из-за отказа от Минска

Такое мнение он высказал в ходе встречи с депутатом Верховной Рады от фракции “Слуга народа” Евгением Шевченко 20 апреля, цитату приводит сайт президента Беларуси.

“Говорят, в другое место [есть] желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и [глава украинской делегации Леонид] Кравчук. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать. Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей, ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно”, – заявил он.

Лукашенко считает, что переговоры в Минске были политически выгодными сторонам, а для него самого они “не были подарком”.

“Тогда попросил президент [Украины Петр] Порошенко, [президент РФ Владимир] Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно. Леонид Данилович Кучма, первый человек, который представлял [Украину в ТКГ], мы всегда его с распростертыми руками [принимали]. Обеспечивали все, что только украинцы хотели”, – вспомнил он.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Отношения Украины и Беларуси стали напряженными в 2020 году на фоне выборов в Беларуси и в связи с последовавшими за ними протестами. В августе Беларусь, несмотря на просьбы украинских властей, отказалась выдавать боевиков ЧВК “Вагнер”, которые подозреваются в участии в войне на Донбассе, а передала их России.

После этого Министерство иностранных дел Украины впервые в истории отозвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима. В сентябре он вернулся в Минск.

Власти Беларуси обвиняют Украину в причастности к оппозиционным протестам в стране. Украина обвинения отрицает, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба их называл фантасмагорическими.

5 апреля 2021 года вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина, так как Беларусь потеряла доверие.

Кравчук на следующий день отметил, что Беларусь – не демократическая страна, которая “душит митингующих, которые мирно выражают свою позицию”. Иметь площадку для переговоров по миру в такой стране – об этом даже неудобно говорить, отмечал он. “Если Минск, я сразу заявление на второй день [напишу]: я прошу уволить меня с должности. Я в Минск к Лукашенко не поеду. Это уже решено”, – заявлял глава украинской делегации в ТКГ по урегулирования конфликта на Донбассе.

Резников в интервью “ВВС News Україна”, опубликованном 11 апреля добавил, что высказал свою точку зрения, которая совпала с позицией Кравчука.

“Пока что никаких консультаций по этому поводу с ОБСЕ и представителями российской делегации в трехстороннем контактной группе не было. Это не стоит на повестке дня. Мы все знаем, что в любую страну, которую мы сейчас не назвали, никто не поедет, потому что везде карантин. Все привыкли работать онлайн”, – пояснил Резников.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—