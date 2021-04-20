Кремль призвал другие страны отказаться от “массового антироссийского психоза”

Песков призвал всех “успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза”, чтобы с помощью конструктивного диалога “преодолеть разногласия”.

Его спросили, признают ли в Кремле обострение отношений России с целым рядом государств. Песков признал, что, “действительно, возникает определенная напряженность в последнее время”, но заявил, что Россия “никоим образом не является инициатором этой напряженности”, а только реагирует на “недружественные выпады”.

По его мнению, ряд стран, в частности, Чехия, “высказывают какие-то совершенно безосновательные обвинения в отношении России”. Он также заявил, что в случае хакерских атак многие страны “по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию”, а Россия этого “терпеть не может”.

Спикер Кремля заявил, что Россия не готова поступиться своими интересами для преодоления этого периода, но “остается открытой к диалогу”.

Контекст:В последнее время отношения России с рядом стран обострились, в частности, из-за регулярного выявления российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран.

В марте 2021-го спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе военнослужащих и госслужащих, которых подозревают в сборе конфиденциальной информации в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Россию прекратить шпионаж. 22 марта МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Софии. В России объявили о высылке двух болгарских дипломатов в ответ.

30 марта при передаче секретных сведений сотруднику аппарата российского военного атташе в Риме был задержан спецназом офицер Генштаба вооруженных сил Италии. Офицера арестовали, Италия выслала двух сотрудников посольства РФ.

17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”. МИД РФ увидел “американский след” в выдворении российских дипломатов из Чехии. 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и предписала им покинуть страну. В Чехии сообщили, что работа их посольства в РФ парализована.

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.

Польша выразила солидарность с решением США и объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Россия ответила высылкой пяти польских дипломатов.

В РФ считают, что на Западе обострилась “шпиономания”.

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