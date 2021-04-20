Ко взрыву в Чехии причастны сотрудники подразделения ГРУ. В нем служил и высланный российский дипломат – СМИ

Ранее власти Чехии заявляли о причастности ко взрыву россиян Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, известных под именами Руслан Баширов и Александр Петров. Их же подозревают в отравлении в Солсбери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Однако, как отмечает Seznam Zprávy, ни один из них не был экспертом по взрывчатым веществам. Поэтому, по данным журналистов, как минимум два других офицера российского элитного подразделения ГРУ, известного под номером 29155, приехали в Чехию для проведения операции.

Согласно источникам, одним из членов группы, дислоцированной во Врбетице, был Сергей Федотов, старший агент, который, согласно выводам чешских следственных органов, является экспертом по ядам и взрывчатым веществам. По версии следствия, он должен был сделать взрывное устройство для подрыва склада боеприпасов.

Журналисты также выяснили, что этот же человек появился в Болгарии в то время, когда это же подразделение российской разведки пыталось отравить местного торговца оружием Эмилиана Гебрева, которому принадлежали товары, взорвавшиеся во Врбетице.

Еще одним офицером, участвовавшим в операции, был человек по фамилии Калинин. Согласно источникам он является начальником Чепиги и Мишкина. По данным журналистов, его задача – координировать всю операцию.

Журналисты также заявили, что в середине прошлого года еще один член подразделения прибыл в Чехию под прикрытием дипломатического паспорта на имя Виктора Будяка. Издание считает, что это имя вымышленное. Настоящая личность этого “дипломата” властям пока неизвестна, отмечают журналисты. По прибытии офицер отчитывался российскому посольству, где работал заместителем военного атташе, пока чешские спецслужбы и полиция не сообщили об операции в Врбетице. Затем он попал в список российских дипломатов, которых Чехия выслала.

Кроме того, журналисты чешского издания Respekt и группы расследователей Bellingcat заявили, что операция проходила под личным контролем командира войсковой части 29155 генерал-полковника Андрея Аверьянова. По данным СМИ, 13 октября 2014 года он прилетел в Вену, а двумя днями позже в Австрию прибыл другой сотрудник подразделения Николай Ежов.

Журналисты считают, что Ежов вместе с Аверьяновым встречался с Чепигой и Мишкиным в чешском городе Острава для того, чтобы помочь им подготовиться к операции. Спустя несколько дней после взрыва Аверьянов вернулся в Москву.

Контекст:Склад в деревне Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, на нем хранили 58 тонн боеприпасов, сообщало издание Lidovky. Во время взрыва погибло два человека, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

Москва отвергает выводы чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва.

17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

МИД РФ увидел “американский след” в выдворении российских дипломатов из Чехии. 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и предписала им покинуть страну до конца дня 19 апреля.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

—