 

Заявки на 8 тыс. грн компенсации за карантин в первый день приема подали более 116 тыс. украинцев

20.04.2021, 19:10, Новости дня
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“На единовременную материальную помощь для предпринимателей и наемных работников от государства в 2021 году из государственного бюджета было направлено 1,4 млрд грн”, – уточнили в Минфине.

В ведомстве прогнозируют, что услугой воспользуются 1,6 млн граждан.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/3849330308469001

Контекст:Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений. Этот документ президент Украины Владимир Зеленский внес 24 марта как неотложный. Он предполагает выплаты помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, зарегистрированным в “красных” карантинных зонах.
11 апреля Кабинет Министров опубликовал полный перечень видов деятельности, работники которых смогут получить выплаты. Среди них работники кинотеатров, музеев, фитнес-центров и различных заведений розничной торговли.
19 апреля начался прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Предприниматели и наемные работники в “красных” карантинных зонах могут подать запрос через портал или приложение “Дія”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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