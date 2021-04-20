 

Собянин поддержал инициативу по поддержке прошедших вакцинацию москвичей старшего возраста

20.04.2021, 19:06, Разное
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С соответствующим предложением к градоначальнику обратилась торгово-промышленная палата Москвы (ТПП). По словам Собянина, бизнес обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Мэр столицы напомнил, что из-за коронавируса многие страны и города ввели жесткий карантин. Локдаун наносит большой ущерб предпринимателям.

Собянин заявил о необходимости избежать такого сценария. Для этого ТПП предложила программу стимулирования прошедших вакцинацию пожилых людей.

“Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе”, – рассказал Собянин.

Предложение бизнеса заслуживает внимания, считает мэр. По его мнению, программу поощрений не стоит ограничивать торговыми скидками.

Собянин предложил ввести целевую поддержку на приобретение товаров и услуг повседневного спроса для прошедших вакцинацию пожилых москвичей. На эти цели могут пойти пожертвования ТПП и социально ответственного бизнеса в целом, полагает мэр. Правительство столицы обеспечит организационную поддержку.

К посту в своем блоге градоначальник прикрепил реквизиты для перечисления пожертвований на программу поощрений вакцинации пожилых москвичей. О ее запуске власти столицы сообщат в ближайшее время.



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