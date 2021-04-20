Доктор Александр Мясников назвал вирус, вызывающий рак

Александр Мясников пояснил об особенностях возникновения у человека рака. Теледоктор назвал вирус, способный вызвать образование злокачественных опухолей и простой способ избежать болезни.

Рак остается одним из наиболее летальных заболеваний на планете. Его возникновению способствуют как генетические особенности, так и образ и условия жизни. Известный медик Александр Мясников рассказал, что онкология может образовываться из-за специфического вируса. Чаще всего на папилломы не обращают должного внимания, однако именно они в ряде случаев таят смертельную опасность.

Эти новообразования походы внешне на бородавки, возникают на коже такие наросты благодаря вирусу папилломы человека. Некоторые подвиды этого микроорганизма приводят к онкологическим заболеваниям. В особенности это касается рака шейки матки, полового члена, анального отверстия и горла. Причем в семи из десяти случаев установленных диагнозов именно папиломмавирус «включал» механизм образования злокачественных опухолей.

Однако с подобными наростами можно бороться превентивно, сделав прививку. Александр Мясников напоминает, что ее можно производить даже в детском возрасте, от 9 до 13 лет, как девочкам, так и мальчикам. Только за позапрошлый год онкология шейки матки стала причиной смерти почти трёхсот тысяч представительниц прекрасного пола. Этой печальной статистики можно было бы избежать, если бы люди чаще вакцинировались.

Источник: smotrim.ru