 

Учёные доказали, что коронавирусом можно переболеть неоднократно

20.04.2021, 19:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайские учёные в ходе очередного исследования с участием 109 добровольцев доказали, что существует вероятность заболеть коронавирусом неоднократно. Были обнаружены факторы риска, причастные к реактивации SARS-COV-2.
Результаты исследования, проведённые сотрудниками Пекинского Университета, показывают, что люди с низким количеством лимфоцитов подвергаются повторному риску рецидива и это может произойти спустя шесть дней после выписки из больницы. Хотя бытует мнение, что иммунитет переболевших SARS-COV-2 в течение полугода защищает организм от ковида благодаря нейтрализующим антителам. Всем участникам эксперимента через 2 недели после абсолютного выздоровления сделали тесты на COVID-19, у трети пациентов результаты оказались положительными.

Семь человек переболели с традиционными коронавирусными признаками, а у 22 заражённых SARS-COV-2 болезнь протекала бессимптомно. Учёные отметили, что повторная инфекция была выявлена преимущественно у молодых людей и у тех, кто в первый раз перенёс коронавирус в лёгкой форме.

Вторичная болезнь протекала в среднем около 17 дней. У этих пациентов было выявлено превышающее норму количество лейкоцитов и повышенная скорость кровообращения.

Источник: ekovolga.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / «Подарил новый «Роллс-Ройс» и часы с бриллиантами»: Егор Крид рассказал о презентах от Иосифа Пригожина

17.04 / ОМОН разогнал очередь у офиса «Турецких авиалиний», приняв её за пикет

18.12 / Политолог объяснил заявление Путина про Белоруссию: Настаивает на транзите власти

03.01 / Мнение: Суровый 2021 год, запуск Балканского потока и упорство Дональда Трампа

19.10 / Мнение: “Красный прилив” на Камчатке

26.03 / Мнение: О тайной стороне прекрасной жизни в СССР

11.12 / Ученые: Питание по кето-диете поможет защититься от коронавируса и других инфекций

18.10 / Рита Дакота купила две квартиры с видом на Москва-Сити

03.03 / США выделят Украине 150 миллионов долларов после проведения военной реформы

21.11 / Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика