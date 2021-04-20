Учёные доказали, что коронавирусом можно переболеть неоднократно

Китайские учёные в ходе очередного исследования с участием 109 добровольцев доказали, что существует вероятность заболеть коронавирусом неоднократно. Были обнаружены факторы риска, причастные к реактивации SARS-COV-2.

Результаты исследования, проведённые сотрудниками Пекинского Университета, показывают, что люди с низким количеством лимфоцитов подвергаются повторному риску рецидива и это может произойти спустя шесть дней после выписки из больницы. Хотя бытует мнение, что иммунитет переболевших SARS-COV-2 в течение полугода защищает организм от ковида благодаря нейтрализующим антителам. Всем участникам эксперимента через 2 недели после абсолютного выздоровления сделали тесты на COVID-19, у трети пациентов результаты оказались положительными.

Семь человек переболели с традиционными коронавирусными признаками, а у 22 заражённых SARS-COV-2 болезнь протекала бессимптомно. Учёные отметили, что повторная инфекция была выявлена преимущественно у молодых людей и у тех, кто в первый раз перенёс коронавирус в лёгкой форме.

Вторичная болезнь протекала в среднем около 17 дней. У этих пациентов было выявлено превышающее норму количество лейкоцитов и повышенная скорость кровообращения.

Источник: ekovolga.com