Россияне стали меньше бояться коронавируса

Жители РФ начали воспринимать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции как подходящую к завершению, боязнь подхватить заболевание снизилась вдвое, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Крайне противоречивое состояние нашего общества. Cегодня преобладающим является ощущение оптимизма, а с другой стороны – ощущение нестабильности. Порядка 60% декларируют как ощущение нестабильности, так и оптимизма. О чем это говорит? С одной стороны – о конфликтности ситуации, с другой стороны, определяет то состояние, в котором общество и находится, как мы переживаем пандемию. Мы можем говорить о том, что ситуация пандемии в массовом сознании в оценках россиян завершается», – цитирует Мамонова РИА «Новости».

По его данным, на текущий момент 27% опрошенных отметили, что вероятность инфицирования коронавирусом скорее маловероятна, противоположное мнение разделяют всего 11% респондентов.

Россияне, по словам Мамонова, не просто «смирились, а пережили» этот период. В конце 2020 года ситуация была обратная.

«Сегодня мы отчетливо фиксируем смену повестки общественных настроений. Если еще два-три месяца назад тема ковида преобладала, сейчас ключевые темы, которые выходят на первый план, – это темы, различные аспекты социально-экономические в стране… Показательны ответы на вопросы – чего люди опасаются? Опасаются потери работы, дохода (52%), болезни родственников или заражения коронавирусом опасаются 36%. Если до января россияне приоритетно опасались ковида, то начиная с января приоритетно опасаются работы и дохода», – указал он.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник» участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что больше половины россиян планируют провести майские праздники дома, 34% намерены поехать на дачи.