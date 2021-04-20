 

Россияне стали меньше бояться коронавируса

20.04.2021, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители РФ начали воспринимать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции как подходящую к завершению, боязнь подхватить заболевание снизилась вдвое, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Крайне противоречивое состояние нашего общества. Cегодня преобладающим является ощущение оптимизма, а с другой стороны – ощущение нестабильности. Порядка 60% декларируют как ощущение нестабильности, так и оптимизма. О чем это говорит? С одной стороны – о конфликтности ситуации, с другой стороны, определяет то состояние, в котором общество и находится, как мы переживаем пандемию. Мы можем говорить о том, что ситуация пандемии в массовом сознании в оценках россиян завершается», – цитирует Мамонова РИА «Новости».

По его данным, на текущий момент 27% опрошенных отметили, что вероятность инфицирования коронавирусом скорее маловероятна, противоположное мнение разделяют всего 11% респондентов.

Россияне, по словам Мамонова, не просто «смирились, а пережили» этот период. В конце 2020 года ситуация была обратная.

«Сегодня мы отчетливо фиксируем смену повестки общественных настроений. Если еще два-три месяца назад тема ковида преобладала, сейчас ключевые темы, которые выходят на первый план, – это темы, различные аспекты социально-экономические в стране… Показательны ответы на вопросы – чего люди опасаются? Опасаются потери работы, дохода (52%), болезни родственников или заражения коронавирусом опасаются 36%. Если до января россияне приоритетно опасались ковида, то начиная с января приоритетно опасаются работы и дохода», – указал он.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник» участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что больше половины россиян планируют провести майские праздники дома, 34% намерены поехать на дачи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / В мире от COVID-19 умерло более 2 млн человек

05.10 / Рассекречен разговор Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

23.07 / Госдума продлила «дачную амнистию»

03.02 / Прототип космического корабля SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе

14.11 / “Украина даже вздрогнет”. Лукашенко объяснил, что было бы с Беларусью в случае “блицкрига” оппозиции

04.09 / “Обвиняется в узурпации власти”. Сайт МВД Беларуси взломали и добавили Лукашенко в список разыскиваемых

04.10 / Реакция на болезнь Трампа подтвердила безумие либеральных СМИ и демократов

21.10 / Правительство Украины уйдет на удаленку

12.02 / Глава оргкомитета Игр в Токио ушел в отставку из-за сексистских высказываний

07.11 / Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика