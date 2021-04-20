Собственник Wexler Group о прекращении импорта российского дизельного топлива: Это исключительно политическое решение

Он отметил, что просчитывал риски, когда начинал бизнес с собственником сети Glusco Нисаном Моисеевым.

“Но скажу так: не было бы Нисана – был бы кто-то другой, не было бы нас – был бы другой, – сказал Белз. – Тем более, я вижу в этом определенные позитивы для Украины. Мы – импортозависимая страна, 85% дизельного топлива импортируем. Какой была цена белорусского ресурса в Украине до запуска продуктопровода?”

По словам Белза, все, что связано с Украиной, для России всегда будет политикой.

“Я не вижу в этом рисков. Я понимал, что будут последствия, потому что, если кто-то много импортирует, его всегда гоняют. В Украине так всегда происходит. Если вы ничего не делаете, о вас не говорят, как только начинаете делать – о вас говорят. Мы занимались правильной деятельностью. Мы импортировали в Украину не запрещенный, не санкционный, не уголовный, не связанный с каким-то финансированием терроризма продукт по лучшей цене. Что мы делали не так? Поэтому нам нужно четко разделять: если это политика, то с апреля мы перестали импортировать российский продукт. Не потому, что мы не хотим это делать, а потому, что такова политическая воля в Украине. Продуктопровод остановили, поскольку там есть вопросы по приватизации, насколько я понимаю. Причина остановки сети АЗС какая? Это же исключительно политическое решение”, – подчеркнул он.

“Українські новини” опубликовали видео с комментарием Белза по поводу прекращения импорта дизельного топлива из РФ.

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Контекст:Поставки российского дизтоплива на рынок Украины в 2020 году выросли на 79 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом – до 2,61 млн тонн. Но с апреля компания Wexler, которая является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов, полностью приостановила поставки дизельного топлива из Российской Федерации в Украину, об этом 15 марта сообщил инсайдер профильного украинского издания OilPoint.

“Компания “Анвитрейд”, входящая в Wexler Group, по итогам 2020 года стала лидером в рейтинге импортеров дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662,3 тыс. тонн. Основной прирост произошел за счет поставок по морю, которые выросли с 4 тыс. тонн в 2019 году до 50 тысяч тонн в 2020 году. Российские поставки выросли с 524,3 тыс. тонн до 542,3 тыс. тонн. Между тем на 23% снизились отгрузки через терминал в Гомеле (Беларусь) – до 60,3 тыс. тонн”, – писал портал.

Со ссылкой на данные ценового агентства Argus журналисты сообщили, что суммарный импорт дизтоплива и объемы его производства в Украине в 2020 году составили 7,38 млн тонн, а ввоз дизельного топлива на рынок Украины – 6,19 млн тонн. В то же время поставки российского дизтоплива на рынок Украины в 2020 году выросли на 79 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом – до 2,61 млн тонн.

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