В НАПК пояснили, кто в Украине попадает под полную проверку деклараций

“Все почти 800 тыс. деклараций, поданных за 2020 год, пройдут полную автоматическую проверку системой логического и арифметического контроля, то есть, все будут проверены компьютером для выявления рисков. Компьютер сверяет данные в декларациях данными в реестрах. Так будут выявлены наиболее рискованные декларации, которые потом подвергаются полной проверке. А это уже совсем другой уровень глубины и всесторонности проверки”, – отметил он.

По словам Новикова, сейчас по процедуре полной проверки НАПК проверяет 278 деклараций, из них 99 – по заявлениям средств массовой информации, общественных организаций, граждан. Они в основном касаются случаев, когда активы записаны на кого-то из членов семьи, не указанных в декларации или всплыла какая-то другая “лотерея”.

“После того, как в течение двух месяцев все 782 тыс. деклараций будут проверены компьютером путем сверки полей деклараций с реестрами, формируется рейтинг и по этому рейтингу одну из трех деклараций мы берем на проверку. Берем декларации в порядке очередности, и там четкая порядочность – президент, премьер и дальше, судьи Конституционного Суда, Верховная Рада – народные депутаты. По заявлениям берем в работу декларацию только, если есть подтвержденная из реестров информация”, – объяснил он.

Контекст:1 апреля в Украине завершилась подача ежегодных деклараций за 2020 год. Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.

Семья президента Украины Владимира Зеленского задекларировала 22,7 млн грн доходов. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заработал за год 547 тыс. грн, а наличными хранит 28,5 млн грн и $75 тыс. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал более 540 тыс. грн зарплаты на посту главы правительства, единственным источником дохода его жены указана пенсия по инвалидности.

Семья главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, как выяснили журналисты, стала за год вдвое богаче, причем сбережения хранит в российских рублях в белорусском банке.

Пятый президент Петр Порошенко потратил более 30 млн грн на юристов, лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко получила более 148 млн грн компенсации за преследования во времена режима Виктора Януковича, и.о. министра энергетики Юрий Витренко задекларировал почти 12 млн грн процентов от банковских вкладов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заработал более 1 млн грн, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель погасила кредит за квартиру и взяла новый на авто, а глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заработал больше, чем президент, премьер и генпрокурор.

Кроме того, политики и судьи задекларировали собственный храм, чипированного льва, “котика-муркотика и собаку-тапки-погрызяку”, а министр внутренних дел Арсен Аваков не забыл упомянуть коллекцию вин.

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