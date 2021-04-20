Кулеба рассказал, что хотел связаться с Лавровым, но безрезультатно

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский также хотел поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, но запрос не подтвердили.

“Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но ответа не последовало. Все это произошло буквально за последние несколько месяцев”, – заявил глава украинской дипломатии.

Контекст:В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области в результате обстрела со стороны оккупантов погибли четверо украинских военных, двое получили ранения.

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявлял, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после обстрела 26 марта.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что Путин не получал запросов на разговор с Зеленским.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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