 

Трое российских альпинистов пропали без вести на пике Аннапурна I в Непале

20.04.2021, 18:02, Разное
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Сообщается, что трое российских альпинистов пропали без вести на непальском пике Аннапурна I (8091 метр), расположенном на севере центральной части страны.

Annapurna Devi | Nepal | Russia    ANI  |  Asia 

Last Updated at April 19, 2021

 

Репрезентативное изображение Фото: Википедия

Сообщается, что трое российских альпинистов пропали без вести на непальском пике Аннапурна I (8091 метр), расположенном  на  севере  центральной части страны.

По сообщениям местных СМИ, пропавших  альпинистов звали  Сергей Кондрашкин, Александр Лютокин и Дмитрий Синев.

Поисковая операция должна начаться в понедельник утром. Ожидается более подробная информация по этому поводу.

Регион Аннапурна,  разноплановая  и популярная зона для треккинга*,  – это  горный массив в Гималаях на севере центральной части Непала, который включает в себя несколько вершин.

В апреле 2020 года два южнокорейских треккера погибли в результате схода лавины в районе Аннапурны.

* треккинг – горное восхождение по определенному маршруту без альпинистского снаряжения



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