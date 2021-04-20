Трое российских альпинистов пропали без вести на пике Аннапурна I в Непале
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Сообщается, что трое российских альпинистов пропали без вести на непальском пике Аннапурна I (8091 метр), расположенном на севере центральной части страны.
Annapurna Devi | Nepal | Russia ANI | Asia
Last Updated at April 19, 2021
Репрезентативное изображение Фото: Википедия
Сообщается, что трое российских альпинистов пропали без вести на непальском пике Аннапурна I (8091 метр), расположенном на севере центральной части страны.
По сообщениям местных СМИ, пропавших альпинистов звали Сергей Кондрашкин, Александр Лютокин и Дмитрий Синев.
Поисковая операция должна начаться в понедельник утром. Ожидается более подробная информация по этому поводу.
Регион Аннапурна, разноплановая и популярная зона для треккинга*, – это горный массив в Гималаях на севере центральной части Непала, который включает в себя несколько вершин.
В апреле 2020 года два южнокорейских треккера погибли в результате схода лавины в районе Аннапурны.
* треккинг – горное восхождение по определенному маршруту без альпинистского снаряжения
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