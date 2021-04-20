 

Пушков усомнился в целесообразности пребывания РФ в ПАСЕ

20.04.2021, 17:32, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.

Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений РФ с Советом Европы не закончится. «Враждебность к РФ по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram.

По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он.

Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков.

В связи с этим сенатор заявил, что отношения РФ с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания РФ в Ассамблее», – добавил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.

Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход РФ из ПАСЕ.



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