Дегтярев провел выездное совещание регионального руководства в Комсомольске-на-Амуре

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края провел в Комсомольске-на-Амуре расширенное выездное заседание правительства региона и встречу с членами Общественного совета города Юность.

Выездные заседания правительства Хабаровского края предназначены для перезагрузки системы регионального управления, они призваны «сократить дистанцию» между чиновниками и муниципалитетами, вовлечь власти и жителей в решение вопросов регионального уровня, передает «Восток Медиа».

Первым вопросом повестки дня заседания стало состояние жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона. Врио главы региона отметил благополучное прохождение отопительного сезона 2020-2021. Прошлой осенью «северный завоз» впервые за долгие годы был завершен с опережением графика. В период максимума нагрузок аварийные ситуации на объектах ЖКХ и ТЭК оперативно устранялись, что позволило не допустить серьезных сбоев в работе системы.

«Задача на этот год принципиально не меняется. К отопительному сезону 2021/2022 годов мы должны подготовиться в соответствии с графиками. Ремонтные программы по оборудованию станций, котельных, сетевому хозяйству, а также планы-графики по накоплению запасов топлива должны находиться на особом контроле», – сказал Дегтярев.

Он поручил зампреду правительства по вопросам ЖКХ и ТЭК Анатолию Литвинчуку организовать данную работу. Литвинчук отчитался о работе, проделанной в рамках подготовки к текущему отопительному сезону. На объектах ТЭК было отремонтировано 18 единиц основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей края. Приведены в порядок 14,5 километра магистральных тепловых сетей и 632 километра сетей электроснабжения.

На объектах ЖКХ капитальному ремонту подверглись 106 дизель-генераторов, 605 трансформаторных подстанций, 50 километров тепловых сетей, 338 километров электрических сетей, 54 километра водопроводных и канализационных сетей. На подготовку к отопительному сезону объектов большой и малой энергетики и обеспечение их топливом было направлено более 33,3 млрд рублей, из них 26 млрд на подготовку объектов энергетики, 7,3 млрд – на подготовку объектов ЖКХ.

Литвинчук доложил также о реализации программы газификации. В настоящее время строительство объектов газоснабжения ведется в восьми населенных пунктах региона. За 2020 год построено 67 километров газораспределительных сетей, из них 24 километра в городах и 43 километра в сельской местности. Возможность подключиться к газопроводам появилась у 1 тыс. частных домовладений.

На территории региона продолжается модернизация устаревших котельных. В поселке Тырма введен в работу новый блочно-модульный автоматический комплекс мощностью 1,7 Гкал/ч. Он обошелся бюджету края в 15 млн рублей, при этом эксплуатационные затраты и расход топлива сократились в среднем на 30%.

Дегтярев обратил внимание чиновников, ответственных за ЖКХ, что 1 июля вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ – к этому времени необходимо обеспечить условия для начисления гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по новым правилам. В срок до 15 мая все необходимые сведения должны быть внесены в систему ГИС ЖКХ.

На заседании обсудили ход реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура», в рамках которого проводится подключение к интернету учреждений образования, здравоохранения, пожарных частей и участковых отделений полиции. К концу текущего года к сети должны быть подключены 100% социально-значимых объектов края.

«Мы видим, что цифровые решения – это уже не только скорость трафика. Необходимо электронные технологии применять в управлении. На уровне правительства Российской Федерации создан координационный центр во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. На прошлой неделе в этом центре побывал президент страны Владимир Владимирович Путин. Координационный центр создан для оперативного решения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных задач и проектов. Нам надо на уровне Хабаровского края рассмотреть возможность создания такого координационного центра», – высказал мнение Михаил Дегтярев.

Зампред правительства региона Александр Никитин в своем докладе обратил внимание на необходимость повышения цифровой зрелости населения, которая является одним из индикаторов развития информационного общества. Недавний цифровой диктант показал, что общий уровень компьютерной грамотности жителей Хабаровского края оставляет желать лучшего.

Также Никитин затронул вопрос доступности мобильной связи. «Мы развиваем охват мобильной связи. Сейчас этими услугами могут воспользоваться 99,9% населения края. Для нас важно, чтобы качественная связь в равной степени была доступна жителям всех районов и городов. Например, мобильный интернет четвертого поколения (4G) в 2020 году появился в 19 отдаленных населенных пунктах края, где проживает 14 тыс. человек. 200 населенных пунктов края имеют проводной доступ к интернету. К этим услугам доступ обеспечен более чем для одного миллиона человек», – сказал он.

До конца 2021 года планируется предоставить современные услуги связи еще 15 тыс. жителям региона в 36 населенных пунктах. Еще 25 населенных пунктов, где проживает в общей сложности 8 тыс. человек, будут подключены в 2022 году.

Также на совещании обсуждали реализующийся в регионе с 2017 года проект по покрытию услугами мобильной связи трассы Лидога – Ванино. Проект призван обеспечить автодорогу экстренной связью, он внесен в список лучших региональных практик. Работу 14 объектов связи вдоль трассы полностью обеспечивают альтернативные источники энергии. Благодаря этому абоненты сотовых сетей могут воспользоваться бесплатным номером «112» для вызова экстренной помощи.

На заседании были также озвучены возможности и результаты работы государственной информационной системы «Голос27». Ежемесячно портал посещают более 15 тыс. человек. С ноября прошлого года на базе портала работает сервис «Люди решают».